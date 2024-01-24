Правда ли, что гиалуроновые филлеры провоцируют рак?

Распространено опасение, что косметические филлеры с гиалуроновой кислотой повышают риск возникновения онкологических заболеваний. "Проверено.Медиа" рассказывает, оправдан ли такой страх.
Вопрос потенциального вреда "уколов красоты" обсуждают в блогах, на сайтах и форумах о косметологии. Рассказывают об этом и СМИ. Так, в этой публикации утверждается, что "уже доказано: гиалуроновая кислота способствует возникновению глиом - основных форм внутримозговых опухолей", а в заметке Life.ru со ссылкой на пластического хирурга Николая Константинова сообщают, что филлеры могут "навсегда перекосить лицо и вызвать онкологию". В блогах также можно найти истории пострадавших от филлеров: так, одна женщина, опираясь на слова своих врачей, утверждает, что "опухоль могла возникнуть из-за процедуры введения филлера в губы" и что "при биопсии в нижней части опухоли был обнаружен "странный материал", который медики "сравнили с наполнителем для губ".
Гиалуроновую кислоту человеческий организм вырабатывает самостоятельно, она входит в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей. По подсчётам специалистов, в среднем в теле человека весом 60 кг находится 12 г этого вещества. У гиалуроновой кислоты множество функций: она входит в состав слюны и синовиальной жидкости, а также образует значительную часть внеклеточного матрикса - структуры, объединяющей разрозненные клетки в единый многоклеточный организм. Помимо этого, гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу в коже и играет решающую роль в заживлении ран, уменьшая воспаление и перенаправляя приток крови к повреждённым тканям.
Ежедневно происходит растворение трети всех содержащихся в организме человека частиц гиалурона и синтез того же количества новых. Однако после 25 лет скорость создания новых частиц замедляется, а растворения - остаётся по-прежнему интенсивной, что и создаёт видимость дряблой кожи. Именно поэтому гиалуроновая кислота - один из самых популярных компонентов антивозрастной косметики: сывороток, тонеров, эмульсий и кремов. Также некоторые препараты вводят подкожно, другие доступны на рынке в составе биологически активных добавок.
Омолаживающий эффект гиалуроновой кислоты, принимаемой внутрь, спорный: доступные на сегодняшний день исследования либо проводились на малых выборках, либо спонсировались фирмами-производителями таких БАДов. С косметикой, которую наносят на кожу, дело обстоит аналогично: эксперименты показывают, что в большинстве безрецептурных кремов и прочих средств молекулы гиалуроновой кислоты имеют диаметр в 3000 нм, в то время как межклеточное пространство составляет всего от 15 до 50 нм, то есть вещество в принципе не может проникнуть в кожу и поэтому оказывает только поверхностный и краткосрочный увлажняющий эффект.
При этом введение гиалуроновой кислоты подкожно действительно способно оказать косметический эффект: сгладить морщины, восстановить объём отдельных частей лица или устранить его асимметрию, сделать губы более пухлыми. Но и эта мера временная - по оценкам специалистов, эффект сохраняется на протяжении 6-18 месяцев.
Влияние гиалуроновой кислоты на онкологические процессы в теле человека активно изучается. Например, в 2022 году учёные из Мичиганского университета (США) продемонстрировали, что раковые клетки поджелудочной железы способны расти на гиалуроновой кислоте. Если "отключить" ген, отвечающий за синтез из этого вещества злокачественной молекулы - уридин-5'-дифосфат-N-ацетилглюкозамина (UDP-GlcNAc), - уже появившаяся опухоль погибнет. Правда, такого успеха учёные добились только in vitro, то есть в пробирке, - пересаженные мышам клетки поражённой раком поджелудочной железы с отключённым геном сохраняли жизнеспособность, иными методами перерабатывая гиалуроновую кислоту. Отметим, что сама по себе гиалуроновая кислота не вызывала онкологическое заболевание, но способствовала развитию уже имеющегося. Аналогичным образом раковые клетки "питаются" белками, углеводами, витаминами и минералами из организма.
С другой стороны, именно высокое содержание в тканях высокомолекулярной гиалуроновой кислоты защищает от онкологии голых землекопов - грызунов, которые почти никогда не заболевают раком. Мыши, которым был введён ген голых землекопов, отвечающий за синтез высокомолекулярного соединения, жили дольше и были более здоровыми в старости, а также реже заболевали спонтанным раком. Таким образом, гиалуроновая кислота обладает и антираковыми свойствами. Более того, гиалуроновая кислота может быть эффективным веществом-транспортом для доставки таргетной терапии при некоторых видах рака (молочной, предстательной, поджелудочной и щитовидной железы, опухолях головы и шеи, яичников, эндометрия и кишечника). Вместе с тем уровень содержания гиалуроновой кислоты в плазме крови больных онкологическими заболеваниями может быть прогностическим фактором для оценки риска метастазирования опухоли.
Впрочем, подавляющее большинство научных работ посвящено той гиалуроновой кислоте, которую организм вырабатывает самостоятельно, а не получает методом подкожных инъекций. Во втором случае наиболее показательными были бы результаты экспериментов, построенных по модели двойного слепого исследования, когда одним пациентам на протяжении многих лет вводили бы филлеры с гиалуроновой кислотой, а другим - плацебо, а затем подсчитали бы, сколько представителей обеих групп столкнулись с онкологическими диагнозами. Таких исследований нет (и, вероятно, быть не может, поскольку вторая группа быстро догадается, что им колют пустышку, и эффект ослепления пропадёт). Авторы единственной работы, которую "Проверено" удалось обнаружить в базе научных публикаций PubMed и которая затрагивает тему филлеров и рака, сообщают, что на МРТ филлеры у людей, ранее перенёсших онкологические заболевания головы и шеи или меланому, могут быть ошибочно приняты за метастазы или же, наоборот, затемнение на снимке, которое врач истолкует как филлер, может маскировать начавшийся онкологический процесс. С "натуральной" гиалуроновой кислотой такого эффекта не наблюдается.
Дополнительным доказательством того, что использование косметических филлеров не несёт онкологических рисков, служит их активное применение в процессе реабилитации после рака. Так, пациенткам с раком груди после выполнения реконструктивной маммопластики филлеры с гиалуроновой кислотой вводят для придания объёма в области сосков. Описано также применение аналогичных препаратов у пациента с плоскоклеточной карциномой нижней губы - после проведения хирургического лечения губы не смыкались, что нарушало и эстетику, и дикцию, но филлеры смогли решить обе проблемы. Зафиксирован также случай, когда пациентка с раком лёгких удалила силиконовый увеличитель в губах, а для коррекции их формы использовали гиалуроновые филлеры. Применяются они и у пациентов с параличом голосовой складки - осложнением хирургического вмешательства при лечении рака щитовидной железы или рака лёгких. При такой патологии пациент испытывает проблемы с речью, дыханием и глотанием, а введение филлеров в поражённую область улучшало функции голосовых складок и качество жизни пациентов.
Хотя риск любых нежелательных реакций на инъекции филлеров с гиалуроновой кислотой минимален, поскольку вещество для организма естественно, полностью исключать их нельзя. Во-первых, в состав средства обычно входят дополнительные компоненты, функция которых состоит в задержании гиалуроновой кислоты. Качество этих компонентов зачастую вызывает вопросы у специалистов. Во-вторых, некоторые используют и вовсе несертифицированные филлеры, в которых могут содержаться вещества, потенциально способные спровоцировать резкую аллергическую реакцию, воспаление и отёки. В-третьих, риск нежелательных реакций резко возрастает, если филлеры вводит не профессиональный врач, прошедший необходимое обучение. Как показывает ирландско-британское исследование 2018 года, в последнее время в погоне за красотой и из соображений экономии многие люди покупают филлеры в интернете и вводят их себе в домашних условиях по обучающим роликам на YouTube.
Таким образом, хотя раковые опухоли и "питаются" в том числе гиалуроновой кислотой, нет никаких научных данных, подтверждающих, что филлеры могут запустить процесс перерождения клетки в злокачественную и тем самым вызвать рак. Филлеры используют пациенты с онкологическими заболеваниями в анамнезе и проходящие лечение от рака - если бы эти средства могли привести к возникновению злокачественной патологии, от их применения отказались бы. Единственное потенциально негативное действие гиалуроновой кислоты, связанное с раком, заключается в том, что на МРТ врач может ошибочно принять филлеры за метастазы или не увидеть новообразование, посчитав его филлером.
Неправда
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