Правда ли, что гиалуроновые филлеры провоцируют рак?

С другой стороны, именно высокое содержание в тканях высокомолекулярной гиалуроновой кислоты защищает от онкологии голых землекопов - грызунов, которые почти никогда не заболевают раком. Мыши, которым был введён ген голых землекопов, отвечающий за синтез высокомолекулярного соединения, жили дольше и были более здоровыми в старости, а также реже заболевали спонтанным раком. Таким образом, гиалуроновая кислота обладает и антираковыми свойствами. Более того, гиалуроновая кислота может быть эффективным веществом-транспортом для доставки таргетной терапии при некоторых видах рака (молочной, предстательной, поджелудочной и щитовидной железы, опухолях головы и шеи, яичников, эндометрия и кишечника). Вместе с тем уровень содержания гиалуроновой кислоты в плазме крови больных онкологическими заболеваниями может быть прогностическим фактором для оценки риска метастазирования опухоли.

Впрочем, подавляющее большинство научных работ посвящено той гиалуроновой кислоте, которую организм вырабатывает самостоятельно, а не получает методом подкожных инъекций. Во втором случае наиболее показательными были бы результаты экспериментов, построенных по модели двойного слепого исследования, когда одним пациентам на протяжении многих лет вводили бы филлеры с гиалуроновой кислотой, а другим - плацебо, а затем подсчитали бы, сколько представителей обеих групп столкнулись с онкологическими диагнозами. Таких исследований нет (и, вероятно, быть не может, поскольку вторая группа быстро догадается, что им колют пустышку, и эффект ослепления пропадёт). Авторы единственной работы, которую "Проверено" удалось обнаружить в базе научных публикаций PubMed и которая затрагивает тему филлеров и рака, сообщают, что на МРТ филлеры у людей, ранее перенёсших онкологические заболевания головы и шеи или меланому, могут быть ошибочно приняты за метастазы или же, наоборот, затемнение на снимке, которое врач истолкует как филлер, может маскировать начавшийся онкологический процесс. С "натуральной" гиалуроновой кислотой такого эффекта не наблюдается.