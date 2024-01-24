Магазин в Риге вводит в заблуждение, предлагая особые белые грибы, которые ими не являются

Зритель программы Bez Tabu Юрис в одном из магазинов Риги заметил коробку с грибами, подписанными как "японские белые грибы" (japānas karaliskās baravikas). Посетитель считает, что название грибов, а также их описание вводят в заблуждение.
Юрис отмечает, что грибы рекламируются как источник белка, хотя в них содержится всего 2 грамма белка на 100 граммов. Это тоже указано. Также на сайте компании обещают, что грибы замедляют процесс старения и богаты витаминами.
Миколог Инита Даниэле утверждает, что это вовсе не белые грибы. Она указывает, что их можно назвать степными или королевскими вешенками.
В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) заявили, что нельзя таким образом вводить покупателя в заблуждение. Служба пообещала посетить компанию.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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