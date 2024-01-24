Фрукты в "стекле" - хит соцсетей! Как приготовить популярный десерт

Фрукты в карамели (так же "в стекле", в сахаре, или тангулу) завоевали популярность в Азии прошлым летом. Лакомство настолько полюбили, что оно до сих пор заполоняет просторы социальной сети TikTok. Вот самый популярный рецепт этого десерта.
Ингредиенты:
- сахар - 250 г;
- вода - 100 мл;
- любые фрукты (например, клубника, виноград или мандарины) - примерно 400 г.
В некоторых рецептах в карамель также добавляют 1 чайную ложку лимонного сока.
Приготовление:
- Поставить небольшую кастрюлю на средний огонь, засыпать туда сахар и залить его водой. Получающуюся карамель не перемешивать.
- После того как сахар растворится, а карамель начнет кипеть - уменьшить огонь. Когда сироп начнет сгущаться и становиться золотистым - снять с огня.
- Проверить готовность сиропа в холодной воде: если он стал "стеклянным", то готов.
- Фрукты нанизываем на шпажки и окунаем в сироп. Важно, чтобы слой карамели был тонкий и равномерный.
- Зафиксируйте шпажки с фруктами в "стоячем" положении и отправьте их остывать в холодильник примерно на 5-10 минут. Готово!
@cafecouffee Tanghulu from China 🇨🇳 | Desserts around the world episode 7 Ingredients: 2 cups sugar 1 cup water 400g strawberries #tanghulu #strawberrytanghulu #dessertsaroundtheworld #easyrecipe #cafecouffee ♬ original sound - Food by Couffee ☕️🇵🇸
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