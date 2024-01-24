Фрукты в "стекле" - хит соцсетей! Как приготовить популярный десерт

Фрукты в карамели (так же "в стекле", в сахаре, или тангулу) завоевали популярность в Азии прошлым летом. Лакомство настолько полюбили, что оно до сих пор заполоняет просторы социальной сети TikTok. Вот самый популярный рецепт этого десерта.