Российский депутат лишился мандата после того, как назвал Путина чудовищем

Медведев был избран в Пермскую думу по списку КПРФ. Решение о лишении его депутатского мандата было принято единогласно - за него проголосовали 33 депутата горсовета.

"Не может быть депутатом человек, не поддерживающий идеологию нашего государства", - заявил депутат Дмитрий Малютин на заседании совета, где было решено лишить Медведева мандата.

13 января Сергея Медведева уже исключили из фракции КПРФ.

Депутат раскритиковал Путина в своем профиле в социальной сети "ВКонтакте". В конце прошлого года он написал:

"Страшно видеть, во что превратилась Россия. Обманутый, обезумевший в своей злобе народ, опомнись! Россия, очнись! Тебя убивают! Ужасно осознавать, чудовище, которое за этим стоит, опять идет на выборы. Хочу, чтобы кончилась война! Хочу видеть Россию свободной от пут путина".

В середине января Медведев покинул Россию и отправился в Казахстан, а затем в Грузию. Его разыскивают в России, сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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