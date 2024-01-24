Шмыгаль: Премьер Словакии выразил поддержку интеграции Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со своим украинским коллегой по должности Денисом Шмыгалем поддержал интеграцию Украины в Европейский Союзи выразил готовность развивать двусторонние отношения на основе взаимного уважения и доверия, а также приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины. Об этом сообщил Шмыгаль в Telegram-канале в среду, 24 января. По итогам встречи в Ужгороде было подписано совместное заявление, которое должно "усилить двусторонние отношения на основе взаимного доверия и уважения", написал украинский премьер.

По его словам, Фицо поддержал формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта формула в числе прочего предусматривает вывод всех российских войск с украинской территории и восстановление территориальной целостности Украины. Как сообщил Денис Шмыгаль, Роберту Фицо "напомнили о важности" участия Словакии в восстановлении Украины и в разминировании ее территории, а тот со своей стороны пообещал не блокировать транш ЕС для Украины в размере 50 млрд евро. Ранее Фицо называл этот транш "бесполезным".

Прокремлевская позиция Роберта Фицо

На днях Роберт Фицо, известный своей прокремлевской позицией, заявил в телеинтервью, что намерен "ветировать и блокировать" членство Украины в НАТО, поскольку это, по его словам, "путь к третьей мировой войне". Он также подчеркнул, что Украина перед вступление в ЕС обязана выполнить все требования, предъявляемые к кандидату на присоединение к этой организации.

Фицо заявлял, что Словакия как государство прекратит поставки вооружений Киеву, но при этом отмечал, что не имеет ничего против "коммерческих поставок" оружия.

Роберт Фицо возглавил правительство Словакии после победы его партии "Курс - словацкая социал-демократия" (SMER) на парламентских выборах. В ходе предвыборной кампании он обещал прекратить военную помощь Украине.