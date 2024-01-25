Прокурор Каунасского района рассказал, что похититель Аготы совершил еще несколько преступлений

Прошло две недели с тех пор, как полиция Литвы арестовала 42-летнего литовца Гедиминаса Филипповича, который подозревается в похищении маленькой Аготы. В среду прокуратура Каунасского района провела пресс-конференцию, на которой раскрыла более подробную информацию о расследовании дела, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на 15min.lt.
В данный момент к подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, однако он и его адвокат просили более легких досудебных мероприятий - домашнего ареста.
Старший прокурор Каунасского района Римас Брадунс сказал - несмотря на то, что общество хочет получить детальную информацию о досудебном расследовании, пока разглашать ее невозможно.
Старший прокурор впервые заявил, что Филиппович обвиняется в трех преступлениях - одно связано с похищением ребенка, а информацию о двух других преступлениях стражи порядка разглашать в данный момент не могут.
"Два других преступления не связаны напрямую с похищением", - сказал прокурор. За эти два преступления наказание не будет более суровым, поэтому Филипповичу грозит восемь лет тюрьмы.
Старший прокурор не сомневается, что будет раскрыто еще больше преступлений подозреваемого. Филиппович никаких показаний не дал - он использует право подозреваемого не давать показания.
Прокурор также отметил, что Агота допрошена, добавив, что приложены усилия для того, чтобы девочку на суде больше не допрашивали.
На данный момент в ходе досудебного расследования выявлены трое пострадавших - девочка и члены ее семьи.
Уже сообщалось, что до вынесения решения о предварительном заключении СМИ разрешалось снимать подозреваемого в похищении только удаленно, используя видео, предоставленное властями.
Прокуратура просила задержать подозреваемого на максимально возможный срок, так как есть подозрения, что он скроется от полиции и может помешать досудебному расследованию или даже совершит новые преступления.
Видео: Гаражи, в которых была найдена похищенная девочка
В полиции сообщили, что девочку нашли живой и в настоящее время она находится в больнице.
Аготу обнаружили в гараже в 1,5 км от места, где ее похитили. По подозрению в похищении был задержан 42-летний мужчина.
Стражи порядка указали, что гараж был переоборудован, но не предоставили дополнительную информацию. Полиция расследует, не совершал ли подозреваемый другие подобные преступления, поскольку похищение Аготы было хорошо продуманным.
"Это послание потенциальным преступникам, которые, возможно, планируют дальнейшие преступления - вас будет искать не только полиция. И это очень хорошо. Я рад, что у нас много граждан, которые бросают работу и проявляют инициативу в такую холодную погоду. (...) Это заслуга всех, что нам повезло", - сказал генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.
При этом он отметил, что к поискам девочки были привлечены и сотрудники группы контртеррористических операций "Арас". "Они подключились к последнему этапу", - заявил глава литовской полиции.
"Найти это место определенно было нелегко. Возможно, успех обеспечила совместимость наших технических средств, наших предчувствий и опыта полицейских. (...) Подозреваемого и девочку нашли в конкретном гараже, в который мы проникли принудительным методом", - рассказал Пожела.
"Человек был закован в наручники. Девочка была с ним. Определенно, это была непростая операция, потому что у нас была информация, что это лицо может быть вооружено.
Поэтому была большая дилемма - разглашать ли эту информацию обществу или сделать то, что мы сделали. На мой взгляд, это решение было обоснованным и все удалось", - продолжил глава литовской полиции.
Он также указал, что подозреваемый при задержании не оказывал сопротивления.
"Это был вопрос нескольких секунд, когда он был на земле и на него были надеты наручники", - сказал Пожела.
Генеральный комиссар и начальник полиции Каунаса Миндаугас Баршис посетили Каунасскую клинику, чтобы поговорить с найденной Аготой.
"Она чувствует себя очень хорошо, она говорит. Врачи работают, она находится на попечении родителей. Родители счастливы", - отметил Пожела.
Он подчеркнул, что "преступление было совершено достаточно умело".
Пожела также сообщил, что мотивы похитителя пока неясны. Он сказал, что девочку похитили на автобусной остановке и посадили в машину, но полиция все еще расследует то, что произошло дальше. "Как ее доставили [в гараж] - это тоже для нас вопрос", - отметил комиссар полиции.
Представители правоохранительных органов говорят, что гараж "слегка приспособлен" для содержания заложников.
"Он выглядел не совсем так, как мы себе представляем гараж, в котором припаркована машина", - сказал начальник полиции Каунаса.
Как сообщалось ранее, Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным местонахождением девочки была автобусная остановка, где она была около 17:00. Сигнал мобильного телефона Аготы был в последний раз зафиксирован именно там.
Полиция проверяла информацию о том, что Аготу видели вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда мужчина посадил ее в автомобиль, сообщила представитель полиции.
Добровольцев, помогавших в поисках Аготы, координировал Красный Крест. Его представитель Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200, но поиски осложнялись серьезным похолоданием.
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