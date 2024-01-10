Пропавшая в Каунасе Агота найдена живой. Подробности операции

Сотни полицейских и волонтеров в литовском Каунасе несколько дней искали 9-летнюю Аготу, которая ушла из дома вечером в воскресенье, 7 января. Поздним вечером 9 января литовские СМИ сообщили, что Агота найдена. Позже это подтвердила литовская полиция.
Полиция сообщила, что девочка найдена живой и в настоящее время находится в больнице.
Аготу обнаружили в гараже в 1,5 км от места, где ее похитили. По подозрению в похищении был задержан 42-летний мужчина.
Гаражный кооператив, где была найдена Агота
"Найти это место определенно было нелегко. Возможно, успех обеспечила совместимость наших технических средств, наших предчувствий и опыта полицейских. (...) Подозреваемого и девочку нашли в конкретном гараже, в который мы проникли принудительным методом", - сказал генеральный комиссар литовской полиции Ренат Пожела.
Полиция открыла, что гараж был переделан, но более подробной информации не предоставила.
"Человек был закован в наручники. Девочка была с ним. Определенно, это была непростая операция, потому что у нас была информация, что это лицо может быть вооружено. Поэтому была большая дилемма - разглашать ли эту информацию обществу или сделать то, что мы сделали. На мой взгляд, это решение было обоснованным и это удалось", - продолжает глава литовской полиции.
Полиция расследует, не совершил ли подозреваемый и другие подобные преступления, поскольку похищение Аготы было хорошо продумано.
"Это послание потенциальным преступникам, которые, возможно, планируют дальнейшие преступления - вас будет искать не только полиция. И это очень хорошо. Я рад, что у нас много граждан, которые бросают работу и проявляют инициативу в такую холодную погоду. (...) Это заслуга всех, что нам повезло", - добавил Пожела.
При этом он отметил, что к поискам девочки были привлечены и сотрудники группы контртеррористических операций "Арас". "Они подключились к последнему этапу", - заявил глава литовской полиции.
Он также указал, что подозреваемый при задержании не оказывал сопротивления.
"Это был вопрос нескольких секунд, когда он был на земле и на него были надеты наручники", - рассказал Пожела.
Генеральный комиссар и начальник полиции Каунаса Миндаугас Баршис посетили Каунасскую клинику, чтобы поговорить с найденной Аготой.
"Она чувствует себя очень хорошо, она говорит. Врачи работают, она находится на попечении родителей. Родители счастливы", - сказал Пожела.
Кк сообщалось ранее, Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным местонахождением девочки была автобусная остановка. Именно там Аготу видели случайные прохожие. На ней была пестрая куртка и черные штаны.
Полиция проверяла информацию о том, что Аготу видели вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда мужчина посадил ее в свой автомобиль, сообщила представитель полиции.
Добровольцев, помогавших в поисках Аготы, координировал Красный Крест. Его представитель Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200, но поиски осложнялись серьезным похолоданием.
Искать пропавшую девочку полиции помогали и литовские земессарги - члены Стрелкового союза.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!