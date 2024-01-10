Пропавшая в Каунасе Агота найдена живой. Подробности операции

"Это послание потенциальным преступникам, которые, возможно, планируют дальнейшие преступления - вас будет искать не только полиция. И это очень хорошо. Я рад, что у нас много граждан, которые бросают работу и проявляют инициативу в такую холодную погоду. (...) Это заслуга всех, что нам повезло", - добавил Пожела.

При этом он отметил, что к поискам девочки были привлечены и сотрудники группы контртеррористических операций "Арас". "Они подключились к последнему этапу", - заявил глава литовской полиции.

Он также указал, что подозреваемый при задержании не оказывал сопротивления.

"Это был вопрос нескольких секунд, когда он был на земле и на него были надеты наручники", - рассказал Пожела.

Генеральный комиссар и начальник полиции Каунаса Миндаугас Баршис посетили Каунасскую клинику, чтобы поговорить с найденной Аготой.

"Она чувствует себя очень хорошо, она говорит. Врачи работают, она находится на попечении родителей. Родители счастливы", - сказал Пожела.

Кк сообщалось ранее, Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным местонахождением девочки была автобусная остановка. Именно там Аготу видели случайные прохожие. На ней была пестрая куртка и черные штаны.

Полиция проверяла информацию о том, что Аготу видели вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда мужчина посадил ее в свой автомобиль, сообщила представитель полиции.

Добровольцев, помогавших в поисках Аготы, координировал Красный Крест. Его представитель Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200, но поиски осложнялись серьезным похолоданием.

Искать пропавшую девочку полиции помогали и литовские земессарги - члены Стрелкового союза.

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