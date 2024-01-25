Продукция этого эстонского производителя по-прежнему пользуется популярностью в России

Согласно данным таможенных деклараций за январь-апрель 2022 и 2023 годов Mayeri Industries поставила в Россию продукции на сумму 880 тысяч евро. В отчете компании указано 227 000 евро за 2022 год.

Кроме того, российский реестр, в котором фиксируются выданные на торговлю специальные разрешения, показывает, что российская компания "Тайди-Сити" получила в 2023 году новое разрешение одновременно на несколько товаров эстонского бренда.

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