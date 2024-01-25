Чт, 25.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Продукция этого эстонского производителя по-прежнему пользуется популярностью в России

rus.postimees.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Товары Mayeri в настоящее время можно увидеть в продаже в России. Изображение носит иллюстративный характер.
Товары Mayeri в настоящее время можно увидеть в продаже в России. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Tairo Lutter

В Россию продолжают поступать посуда и стиральные порошки эстонского производителя Mayeri, экспорт которых в первый год войны даже увеличился, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на "Деловые ведомости".

Согласно данным таможенных деклараций за январь-апрель 2022 и 2023 годов Mayeri Industries поставила в Россию продукции на сумму 880 тысяч евро. В отчете компании указано 227 000 евро за 2022 год.

Кроме того, российский реестр, в котором фиксируются выданные на торговлю специальные разрешения, показывает, что российская компания "Тайди-Сити" получила в 2023 году новое разрешение одновременно на несколько товаров эстонского бренда.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх