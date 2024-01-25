Пожар на нефтебазе в РФ, сообщается об атаке беспилотников

В ночь на четверг, 25 января, в России на нефтеперерабатывающем заводе концерна "Роснефть" в Туапсе Краснодарского края произошел крупный пожар. По данным издания ASTRA и других местных СМИ, территорию завода могли атаковать беспилотники.
Telegram-канал Baza сообщил, что дрон врезался в вакуумную установку на этом объекте около полуночи.
Пожар было видно из разных частей города. По предварительной информации, никто не пострадал.
Глава администрации Туапсинского района Сергей Бойко утверждает, что пожар был локализован на территории нефтебазы.
Ни местные власти, ни Минобороны РФ об атаке беспилотников не заявляли. Позднее пожар удалось потушить. О жертвах и пострадавших не сообщается.
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