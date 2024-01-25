Пожар на нефтебазе в РФ, сообщается об атаке беспилотников

Telegram-канал Baza сообщил, что дрон врезался в вакуумную установку на этом объекте около полуночи.

Пожар было видно из разных частей города. По предварительной информации, никто не пострадал.

Глава администрации Туапсинского района Сергей Бойко утверждает, что пожар был локализован на территории нефтебазы.

Ни местные власти, ни Минобороны РФ об атаке беспилотников не заявляли. Позднее пожар удалось потушить. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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