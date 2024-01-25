Ассоциация: Для 81% жителей Латвии важно соблюдение стандартов содержания кур-несушек

Для жителей Латвии все более важно благополучие кур-несушек, а именно восемь из десяти респондентов, или 81% принявших участие в опросе Norstat в декабре 2023 года, указали, что для них важно, чтобы производители яиц соблюдали как стандарты Европейского Союза (ЕС) в целом, так и стандарты, касающиеся благополучия кур-несушек, сообщила член правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) Анна Эрлиха.
Томс Аушкапс, член LAPNA и представитель крупнейшего в Латвии производителя яиц Balticovo, подчеркнул, что соблюдение требований благополучия кур-несушек означает предоставление потребителям качественных продуктов питания и человечное отношение к животным. "В благополучии кур-несушек есть несколько аспектов, хотелось бы выделить как минимум два - правила кормления и условия жизни кур, они оба взаимосвязаны, а также влияют на здоровье людей", - сказал Аушкапс.
В соответствии со стандартами ЕС, кур-несушек кормят только натуральными и свежими кормами - зерном, семенами, к которым могут быть добавлены минеральные вещества. Если куры содержатся в свободных условиях, то они, конечно, едят и то, что находят на открытом воздухе, в траве.
"Этот подход полностью противоположен интенсивному сельскому хозяйству, которое часто практикуют страны, не входящие в Евросоюз, такие как США, Украина (пока не член Евросоюза) и другие. Там кур кормят различными добавками, например, антигельминтиками (средства от паразитов) и антибиотиками, которые, в свою очередь, необходимы для здоровья птиц, так как их содержат в очень узких клетках. Предлагаю всем представить - размер клетки размером с лист А4, средние размеры курицы 40-60 см, ширина тела от 11,5 до 18 см, высота стоя примерно 25 - 37 см. В таких условиях болезни распространяются гораздо быстрее, продолжительность жизни птицы также короче, поэтому такие производители вынуждены использовать различные пищевые добавки, которые запрещены в Евросоюзе. С другой стороны, в Европейском Союзе для каждой курицы, живущей в клетке, предусмотрена площадь не менее 550 см²", - подчеркнул Аушкапс.
Остатки этих пищевых добавок, таких как антигельминтные средства и антибиотики, были обнаружены в яйцах, произведенных за пределами ЕС.
Узкие клетки запрещены в ЕС с 2012 года, но это еще не всё - ЕС постепенно входит в так называемую "бесклеточную эру", ожидается, что с 2027 года кур-несушек можно будет содержать только в хлеву или на воле. Готовясь к этому переходу, крупнейшие производители Латвии и члены LAPNA за последние три года уже инвестировали более 40 миллионов евро.
"Движение "Яйца это – сила!", созданное LAPNA, уже почти два года информирует жителей Латвии и Литвы о важности стандартов ЕС в производстве пищевых продуктов. Эти стандарты приняты более 20 лет назад, и их основная цель - защитить здоровье потребителей. Каждое яйцо, произведенное в Европейском Союзе, можно отследить вплоть до курятника, в котором оно было снесено. Сальмонеллез - опасное заболевание, которое не искоренено до конца, но благодаря соблюдению упомянутых стандартов в ЕС сведено к минимуму. Курятники, где живут куры-несушки регулярно контролируются, в них поддерживается определенное качество воздуха и влажность, что не допускает появления бактерий. Таким образом, каждый покупатель может быть уверен, что ежедневно потребляет безопасную пищу", - сказал Эрлиха.
Стандарты производства пищевых продуктов устанавливают требования к качеству, чтобы гарантировать, что потребители получат продукт, соответствующий строгим условиям по составу, весу и внешнему виду, а также подтверждающий соблюдение при производстве стандартов гигиены, благополучия животных, маркировки и других стандартов. Это означает стабильное, постоянное качество и одинаковые требования для всех производителей во всех странах ЕС, а также обязательство обеспечить одинаково хорошее качество процесса абсолютно для всех.
"Основными преимуществами для потребителя, покупающего яйца, произведенные в Евросоюзе, являются безопасность и качество, а также уверенность в стандартах содержания кур. Европейские директивы и их соблюдение преследуют две основные цели - обеспечить благополучие животных и защитить здоровье потребителей от некачественных продуктов питания", - говорит Ольга Степанова, член LAPNA, технолог по разработке новых продуктов и менеджер по качеству Алуксненской птицефабрики.
Технолог поясняет, что с точки зрения производства продуктов питания яйца с небольшой фермы без регистрации недостаточно безопасны, поскольку такие производители не обязаны проверять яйца на отсутствие каких-либо микробиологических заболеваний. В настоящее время это происходит добровольно и гораздо реже, чем у крупных производителей.
"Потребитель не может быть до конца уверен, что яйца домашнего производителя не содержат дополнительных бактерий, например, сальмонеллы, которые могут вызвать сальмонеллез, потому что зачастую об этом не знает даже тот, кто выращивает этих кур", - говорит Степанова.
Соблюдение стандартов содержания кур и гигиенических требований также означает, что куры-несушки защищены и от птичьего гриппа. Птичий грипп - острое и крайне опасное инфекционное заболевание среди птиц, вызывающее поражение различных систем органов животных, клиническое проявление которого зависит от патогенности возбудителя. При выявлении этого заболевания все птицы подлежат уничтожению, а работники, контактировавшие с ними, помещаются на карантин. Это означает убытки для производителей, а значит и для экономики, к тому же, некоторых случаях возможен и дефицит яиц в магазинах, что соответственно влияет на цену продукта.
Государства-члены ЕС несут ответственность за внедрение и мониторинг соблюдения стандартов на своей территории. В Латвии это контролирует Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС). Регулярные проверки проводятся для обеспечения соблюдения производителями установленных стандартов.
"В то же время мы хотим обратить внимание на то, что не вся продукция, которая попадает на полки магазинов стран Евросоюза, в том числе и в латвийских, соответствует строгим требованиям, установленным Евросоюзом. Да, конечно, Еврокомиссия проводит оценку, но это на уровне документов и нормативных актов. Это означает, что не проводятся регулярные проверки мест содержания птицы и проверка соблюдения гигиенических требований", - пояснила Эрлиха.
Если неизвестно, проверено ли Европейской Комиссией соответствие способа содержания кур-несушек требованиям ЕС и ПВС Латвии не получила соответствующую документацию из третьей страны, то на упаковке таких яиц имеется дополнительная маркировка "Способ содержания кур-несушек - не соответствует стандартам Евросоюза".
Член правления LAPNA напоминает, как читать код, который есть на каждом яйце. А именно, в комбинации из 11 символов первая цифра указывает на способ содержания кур-несушек (0 – яйца, снесенные в условиях свободного выгула; 1 - яйца, снесенные в условиях свободного выгула; 2 - яйца, снесенные в хлеву; 3 - яйца, снесенные в клетках), за которым следует код страны происхождения, последняя строка цифр - это идентификационный номер конкретного курятника, присвоенный ПВС.
"Яйца, произведенные в третьих странах, на которые не распространяются стандарты Европейского Союза, также можно купить в латвийских магазинах, но безопаснее выбирать яйца, соответствующие высоким стандартам ЕС, потому что покупатель может быть уверен, что куры живут в хороших условиях, правильно питаются, снесенные ими яйца качественные и безопасные. В то же время, приобретая яйца, произведенные в Латвии, мы поддерживаем нашу экономику", - говорит Эрлиха.
Проект "Яйца - это сила!" финансируется Европейским союзом. Однако высказанные мнения и взгляды являются только взглядами и мнениями автора и не всегда отражают взгляды и мнения Европейского союза или Службы поддержки села. Ни Европейский союз, ни Служба поддержки села не могут быть призваны к ответственности за них.
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