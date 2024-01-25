Ассоциация: Для 81% жителей Латвии важно соблюдение стандартов содержания кур-несушек

Государства-члены ЕС несут ответственность за внедрение и мониторинг соблюдения стандартов на своей территории. В Латвии это контролирует Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС). Регулярные проверки проводятся для обеспечения соблюдения производителями установленных стандартов.

"В то же время мы хотим обратить внимание на то, что не вся продукция, которая попадает на полки магазинов стран Евросоюза, в том числе и в латвийских, соответствует строгим требованиям, установленным Евросоюзом. Да, конечно, Еврокомиссия проводит оценку, но это на уровне документов и нормативных актов. Это означает, что не проводятся регулярные проверки мест содержания птицы и проверка соблюдения гигиенических требований", - пояснила Эрлиха.

Если неизвестно, проверено ли Европейской Комиссией соответствие способа содержания кур-несушек требованиям ЕС и ПВС Латвии не получила соответствующую документацию из третьей страны, то на упаковке таких яиц имеется дополнительная маркировка "Способ содержания кур-несушек - не соответствует стандартам Евросоюза".

Член правления LAPNA напоминает, как читать код, который есть на каждом яйце. А именно, в комбинации из 11 символов первая цифра указывает на способ содержания кур-несушек (0 – яйца, снесенные в условиях свободного выгула; 1 - яйца, снесенные в условиях свободного выгула; 2 - яйца, снесенные в хлеву; 3 - яйца, снесенные в клетках), за которым следует код страны происхождения, последняя строка цифр - это идентификационный номер конкретного курятника, присвоенный ПВС.

"Яйца, произведенные в третьих странах, на которые не распространяются стандарты Европейского Союза, также можно купить в латвийских магазинах, но безопаснее выбирать яйца, соответствующие высоким стандартам ЕС, потому что покупатель может быть уверен, что куры живут в хороших условиях, правильно питаются, снесенные ими яйца качественные и безопасные. В то же время, приобретая яйца, произведенные в Латвии, мы поддерживаем нашу экономику", - говорит Эрлиха.

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