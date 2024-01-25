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Фото, Видео ⟩ Найдены черные ящики разбившегося самолета Ил-76

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Крушение самолета в РФ
Крушение самолета в РФ Фото: Reuters / Scanpix

На месте крушения транспортного самолета российской армии Ил-76 были обнаружены его черные ящики, сообщает Русская служба BBC.

По данным российских СМИ, черные ящики находились в хвостовой части самолета. Спасатели уже передали их следователям.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в среду, 24 января, в Белгородской области России. В Минобороны России заявляют, что самолет был сбит украинскими войсками, а на борту находились 65 украинских военнослужащих для обмена, шесть членов экипажа и три российских солдата. Все они погибли.

Независимой информации о том, что было на борту этого самолет, до сих пор нет.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило в среду, что достоверной информации о том, кто именно и сколько людей было в этом самолете, до сих пор нет.

ГУР Украины подтвердило, что обмен военнопленными планировался на 24 января, но подчеркнуло, что безопасность украинских пленных должна обеспечивать российская сторона.

В разведке добавили, что Украина со своей стороны выполнила все договоренности по подготовке к обмену.

"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами... Речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", - говорится в заявлении.

 Галерея: Крушение Ил-76 в Белгородской области

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