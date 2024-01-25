В марте Театр им. Чехова совместно с Re:Baltica представит спектакль "Разобщение"

Этим спектаклем Театр им. Чехова и центр журналистских расследований Re:Baltica представляют в Латвии новый социально значимый формат сценического самовыражения, где встречаются живая журналистика, драматургия и дискуссия. Драматургическая основа спектакля отсылает к четырехсерийному документальному сериалу Re:Baltica Šķelšanās ("Раcкол"), вышедшему в начале 2024 года. В этом сериале журналисты исследуют острые столкновения мнений в обществе, их происхождение и последствия для безопасности и благополучия страны.

Спектакль с участием журналистов, актеров Театра им. Чехова и зрителей позволит заглянуть в закадровое пространство сериала, увидеть эпизоды, не вошедшие в него, сравнить то, что говорили политики перед камерой и за кадром, узнать мотивацию журналистов и историю их сомнений и переживаний, а также реакции и чувства людей, снятых в сериале, до и после показа.

Спектакль поставит режиссер Валтерс Силис. Кроме актеров Театра им. Чехова в спектакле примут участие журналисты Re:Baltica Санита Емберга, Инга Сприньге, Инесе Браже, Анния Петрова, а также партнеры Re:Baltica - представители единственного независимого даугавпилсского информационного портала Chayka.lv, так как большая часть съемок сериала проходила во втором по величине городе Латвии.

Но вопрос, на который участники этого спектакля попытаются ответить вместе со зрителями, будет аналогичен тому, который задавали своим героям создатели сериала: что лучше - приятная вражда или неприятный разговор?

Театр им. Чехова приглашает в гости всех, кто заинтересован и готов к содержательному разговору о самых сложных вопросах, актуальных в разобщенной среде, ведь после спектакля зрителям также будет предоставлена возможность задать вопросы участникам спектакля. Предварительная продажа билетов на закадровый спектакль "Разобщение" - на сайте Biļešu serviss и в кассе Театра им. Чехова, ул. Калькю, 16.

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