Фото Самый пикантный модный показ: модели, прикрытые только клейкой лентой

Проект Джоэля Альвареса, уроженца Майами кубинского происхождения, берет начало в 2010 году, когда он работал фотографом. Во время одной из фотосессий модель предложила Альваресу использовать клейкую ленту в качестве художественного элемента, что показалось ему интригующим. Изначально он использовал обычную черную изоленту, но позже развил свою концепцию, экспериментируя с различными материалами и цветами.