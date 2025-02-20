На Неделе моды в Нью-Йорке прошел самый обнаженный и эротичный показ года, который уже знаком ценителям моды под названием Black Tape Project. Это новаторский проект в области моды и боди-арта, который создан дизайнером Джоэлем Альваресом (Joel Alvarez) и известен уникальным подходом к одежде: Альварес использует клейкую ленту для создания провокационных боди-арт-дизайнов. Холодно на улице? Загляните в галерею!
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Фото ⟩ Самый пикантный модный показ: модели, прикрытые только клейкой лентой
Проект Джоэля Альвареса, уроженца Майами кубинского происхождения, берет начало в 2010 году, когда он работал фотографом. Во время одной из фотосессий модель предложила Альваресу использовать клейкую ленту в качестве художественного элемента, что показалось ему интригующим. Изначально он использовал обычную черную изоленту, но позже развил свою концепцию, экспериментируя с различными материалами и цветами.