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Александра Курусова о своем весе: "У меня анорексия?"

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Уже некоторое время ходят разговоры о формах Александры Курусовой. Комментарии и общественное возмущение привлекли внимание и самой танцовщицы и фитнес-тренера. Александра разъясняет вопросы о своем весе для журнала Kas Jauns.

"У меня анорексия? Что за чушь! Я не ограничиваю себя в еде. Если бы у меня было расстройство пищевого поведения, у меня бы не хватило сил на две такие интенсивные тренировки в день. А ведь за одно занятие фитнесом на батуте можно сбросить около 600-700 килокалорий", - объясняет Александра.

Курусову нисколько не беспокоят нападки комментаторов на ее вес. "Да, раньше я весила 70 килограммов, но сейчас 50! Сейчас я чувствую себя лучше всего в своей жизни! Когда я вспоминаю времена, когда я весила 70 килограммов, нет, я больше этого не хочу".

"Я считаю, что сейчас я в своей лучшей форме, чувствую себя хорошо и счастлива. Я идеальна и совершенна для себя!"

"У каждого человека есть свое тело, в котором он чувствует себя идеально, и другие не имеют права его за это осуждать. Я не понимаю этих ядовитых комментаторов -какова их роль в этом? Пусть каждый беспокоится о своем здоровье и внешнем виде, а не о моем!" - высказала свое мнение журналу Александра.

Подробнее читайте в свежем номере журнала Kas Jauns!

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