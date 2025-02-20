Александра Курусова о своем весе: "У меня анорексия?"

"У меня анорексия? Что за чушь! Я не ограничиваю себя в еде. Если бы у меня было расстройство пищевого поведения, у меня бы не хватило сил на две такие интенсивные тренировки в день. А ведь за одно занятие фитнесом на батуте можно сбросить около 600-700 килокалорий", - объясняет Александра.