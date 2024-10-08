Гормональная буря: как меняется тело и настроение во время менструального цикла

Менструальный цикл - это не только биологический процесс, но и история о постоянных колебаниях вашего здоровья и самочувствия. Главные герои этой истории - гормоны, которые иногда заставляют нас чувствовать себя как на американских горках - как эмоционально, так и физически. Но, понимая этот естественный процесс, мы можем лучше адаптироваться и использовать менструальный цикл как проводник к более гармоничной и осознанной жизни.

Фазы менструального цикла

Менструальный цикл состоит из четырех фаз, и в каждой из них гормоны играют важную роль:

Менструальная фаза: в этой фазе, когда начинается кровотечение, уровень эстрогена и прогестерона низкий, так как организм избавляется от слизистой оболочки матки. Она длится 3-7 дней.

Фолликулярная фаза: после менструации уровень эстрогена повышается, что помогает яичнику произвести новую яйцеклетку. Эстроген также улучшает настроение, придает энергию и делает кожу более здоровой.

Овуляция: в середине цикла уровень эстрогена достигает максимума, и яйцеклетка высвобождается. В это время женщина наиболее фертильна и либидо часто повышено.