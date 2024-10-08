Если вам когда-нибудь казалось, что шоколад - ваш лучший друг за неделю до месячных, или что вы разрыдаетесь от малейшего пустяка, вы можете поблагодарить за это свои гормоны. Но знаете ли вы, почему они иногда заставляют нас чувствовать, что конец света не за горами? Об этом мы и поговорим сегодня, ведь понимание того, что такое гормоны и какую роль они играют в каждой из четырех фаз менструации, поможет вам лучше узнать себя и свое тело.
Гормональная буря: как меняется тело и настроение во время менструального цикла
Менструальный цикл - это не только биологический процесс, но и история о постоянных колебаниях вашего здоровья и самочувствия. Главные герои этой истории - гормоны, которые иногда заставляют нас чувствовать себя как на американских горках - как эмоционально, так и физически. Но, понимая этот естественный процесс, мы можем лучше адаптироваться и использовать менструальный цикл как проводник к более гармоничной и осознанной жизни.
Фазы менструального цикла
Менструальный цикл состоит из четырех фаз, и в каждой из них гормоны играют важную роль:
Менструальная фаза: в этой фазе, когда начинается кровотечение, уровень эстрогена и прогестерона низкий, так как организм избавляется от слизистой оболочки матки. Она длится 3-7 дней.
Фолликулярная фаза: после менструации уровень эстрогена повышается, что помогает яичнику произвести новую яйцеклетку. Эстроген также улучшает настроение, придает энергию и делает кожу более здоровой.
Овуляция: в середине цикла уровень эстрогена достигает максимума, и яйцеклетка высвобождается. В это время женщина наиболее фертильна и либидо часто повышено.
Лютеиновая фаза: после овуляции начинает преобладать прогестерон, подготавливая организм к возможной беременности. Если оплодотворения не происходит, уровень прогестерона падает, и цикл начинается заново с менструации.
Эстроген: лучший друг или злодей?
В первые дни цикла, когда у вас начинается менструация, уровень эстрогена низкий, и вы можете чувствовать себя измотанной и истощенной. Но не волнуйтесь! Примерно в момент овуляции уровень этого гормона резко возрастает, что дает прилив энергии, и
у вас внезапно появляются супергеройские способности: эстроген улучшает настроение, помогает сосредоточиться и даже повышает либидо.
Уровень эстрогена наиболее высок в период овуляции - сама матушка-природа позаботилась о том, чтобы женщины были особенно очаровательны и страстны в эти плодородные дни.
Эстроген - это как невидимый тренер по внутреннему росту, который подбадривает вас, снова и снова повторяя: "У тебя все получится!", и вы готовы сдвинуть горы. Но будьте осторожны, ведь этот гормон может сыграть коварную шутку - высокий уровень эстрогена часто бывает виновником эмоциональных перепадов и даже может вызывать тревогу.
С наступлением менопаузы уровень эстрогена в организме женщины падает, и это сказывается не только на состоянии кожи, волос и костей, но и на работе мозга, остроте мышления, качестве сна и кровяном давлении. Чтобы компенсировать недостаток эстрогена, врачи часто рекомендуют женщинам пройти курс заместительной гормональной терапии, или ЗГТ.
Прогестерон: предвестник покоя или король драмы?
После овуляции уровень прогестерона резко возрастает. Этот гормон - это естественный способ успокоить вас и подготовить к возможной беременности. В этот период вы можете чувствовать себя спокойнее и собраннее, потому что прогестерон снижает тревожность и помогает организму расслабиться.
Однако вскоре после овуляции наступает момент, когда ПМС (предменструальный синдром) начинает брать верх, и прогестерон, как правило, вызывает задержку жидкости в организме, усталость и нервозность.
В природе так устроено, что прогестерон стимулирует аппетит и способствует более экономному расходованию накопленных запасов. Из-за этого гормона во второй половине цикла многие женщины ощущают неутолимый аппетит.
Вы когда-нибудь чувствовали себя на грани между "все отлично" и "мне нужен шоколад! СЕЙЧАС!"? Тогда знайте, что именно прогестерон ведет вас по этому извилистому пути.
Простагландины: виновники боли
Простагландины - менее известные, но тоже очень важные гормоны. Они вызывают сокращение матки, способствующее отторжению слизистой оболочки во время менструации, и, к сожалению, также отвечают за менструальную боль. Если вы когда-нибудь лежали в постели, свернувшись в клубок от боли, обхватив руками живот и проклиная все на свете, то знайте -
простагландины - это то, что заставляет вас испытывать эти неприятные волны боли, но эти гормоны также необходимы для правильного функционирования вашего цикла.
Тестостерон: маленький, но сильный игрок
Хотя тестостерон часто ассоциируется у нас с мужчинами, он также является важным гормоном для женского здоровья. Тестостерон достигает своего пика во время овуляции, что приводит к повышению либидо и даже физической силы. Это как двигатель внутреннего сгорания, помогающий вам чувствовать себя уверенно и жизнеспособно.
Однако после овуляции уровень тестостерона снова падает, и это может вызвать небольшой спад энергии.
Если вы чувствуете, что ваше сексуальное желание угасло, можете возложить вину за это на прогестерон.
Серотонин: формула счастья, которую можно потерять
Серотонин - основной гормон счастья, который помогает поддерживать настроение в равновесии. Когда уровень эстрогена снижается, уровень серотонина также начинает падать, и это может привести к непонятным перепадам настроения, грусти или даже депрессии.
При дефиците серотонина даже небольшое повседневное препятствие в раздраженном восприятии может показаться огромной горой, на которую невозможно взобраться.
Пролактин: секретный агент грудного вскармливания
Пролактин - также известный как гормон грудного вскармливания - это маленький герой, выделяемый гипофизом для стимуляции выработки молока при грудном вскармливании. Он действует как естественный переключатель "на паузу" в менструальном цикле, поскольку может задерживать овуляцию и менструацию. Это объясняет, почему
многие женщины уверены, что во время грудного вскармливания незапланированная беременность не наступит, но учтите: полагаться на силу пролактина небезопасно, поскольку овуляция может начаться еще до возобновления менструального цикла.
Пролактин не только влияет на цикл, но и может способствовать повышению аппетита и отложению жира. Однако этот гормон не может служить оправданием для набора веса - часто виноваты не повышенный уровень пролактина, а пищевые привычки и недостаточная физическая активность.
Интересно, что уровень пролактина может повышаться и по другим причинам, например, из-за стресса, чрезмерных физических нагрузок или приема некоторых лекарств. С годами или во время менопаузы уровень этого гормона может меняться, а в некоторых случаях причиной может быть опухоль (аденома) гипофиза. Поэтому, если кажется, что пролактин стал играть большую роль, чем вам хотелось бы, стоит обратить на это внимание и при необходимости обратиться за консультацией к специалисту.
Гормональный дисбаланс: когда тело начинает говорить громче
Нарушение гормонального баланса может вызвать целый ряд симптомов, которые отражаются как на вашем теле, так и на вашем сознании. Вы когда-нибудь испытывали внезапное вздутие живота, чувствительность груди или быструю смену настроения? Все это может быть связано с гормонами. Слишком большое количество эстрогена или недостаточное количество прогестерона может сделать вас нервной и гиперактивной. В свою очередь, недостаток эстрогена может вызвать такие проблемы, как усталость, депрессия, снижение либидо, ухудшение памяти и даже симптомы менопаузы, такие как приливы жара и потливость. Другими словами, когда ваши гормоны играют в свои маленькие игры, вы обязательно это заметите!
Гормональный дисбаланс также может привести к предменструальному синдрому (ПМС),
для которого характерны такие симптомы, как нервозность, чувствительность груди, головные боли, неутолимый аппетит, вздутие живота, снижение болевого порога и усиление менструального кровотечения. Резкие перемены настроения и неприятные физические ощущения перед менструацией не следует воспринимать как неизбежность или привычку. Если симптомы ПМС вас беспокоят, обязательно обратитесь к врачу.
Диета и образ жизни: как выбор влияет на гормональный баланс
Ваши гормоны очень умны - они и "чувствуют", как вы ежедневно обращаетесь со своим телом, и "видят", что находится в вашей тарелке.
Ожирение может спровоцировать избыточный уровень эстрогена, который, как известно, связан с различными проблемами со здоровьем, а слишком быстрая или чрезмерная потеря веса может привести к прекращению менструации, поскольку организм просто не получает достаточно питательных веществ для выработки необходимых ему гормонов.
Сбалансированная диета с достаточным количеством белков и полезных жиров помогает поддерживать выработку эстрогена и прогестерона в норме, в то время как чрезмерное употребление сахара может нарушить этот хрупкий баланс. Курение также нежелательно для репродуктивной системы, стресс может буквально свести на нет выработку эстрогена и прогестерона, а физические упражнения и крепкий сон - лучшие союзники гормонов.
Статья написана в сотрудничестве с Libresse.