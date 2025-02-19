С 26 февраля по 27 апреля в торговом центре Pilsētas Pasāža в Елгаве будет представлена выставка восковых фигур: посетители получат возможность встретиться почти с 40 известными персонами со всего мира - от исторических личностей до современных икон поп-культуры.
В Елгаве открывается выставка восковых фигур
На выставке можно будет увидеть фигуры Наполеона Бонапарта, Альберта Эйнштейна, Леонардо да Винчи, Леди Гаги, Джонни Деппа, а также персонажей мультфильмов и детских фильмов – Ленивца Сида, Мастера Йоды и др.
"В Елгаву прибыла очень серьезная коллекция, которая не только развлечет, но и просветит посетителей. Несомненно, центральной частью выставки станет композиция по мотивам фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", - рассказал куратор выставки Армен Арутюнян.
"Стоит отметить, что восковые фигуры создавались с особой тщательностью, с соблюдением исторической точности, с использованием для этого информации из разных источников", - добавил он.
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