Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии

Московский городской суд приговорил бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) к 4 годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму в интернете. Кроме того, ему запретили администрировать сайты и страницы в соцсетях, сообщает в четверг, 25 января, "Медиазона" из зала суда.

Уголовное дело против Гиркина возбудили 18 июля 2023 года, через три дня его задержали в Москве. Он находится под стражей в СИЗО "Лефортово". Речь в уголовном деле шла о двух постах в соцсети Telegram, в которых в конце мая 2023 года говорилось о подготовке к сдаче аннексированного РФ Крыма и о том, что семьи мобилизованных солдат 105 и 107 десантных полков не получают положенные выплаты. Гиркина обвинили в призывах к экстремистской деятельности, процесс проходил в закрытом режиме.