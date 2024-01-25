Фото ⟩ Кариньш о российском зерне: у сложной проблемы нет простого решения

В решении зернового вопроса России можно выбрать легкое решение сложной проблемы или же действовать более разумно, подчеркнул министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в завершении ежегодных внешнеполитических дебатов Сейма.
Политик сказал, что с теми, кто хочет простого решения сложной проблемы, ему особо нечего дебатировать. По мнению Кариньша, это популизм, и решение может показаться хорошим сейчас, но не в долгосрочной перспективе.
Министр отметил, что в Евросоюзе экспорт российских энергоресурсов снят с повестки дня, Германия также больше не зависит от российской энергетики. Эта зависимость сломана. С начала войны сократилась торговля с Россией не только в Латвии, но и по всей Европе, в том числе и из-за санкций.
"Продукты нигде не попадают под санкции. Для так называемого глобального юга это зерно необходимо. Нравится это или не нравится, Россия - одна из экспортеров зерна наряду с Украиной и США. Мы ставим правильный вопрос, морально ли это допустимо, чтобы в условиях российской агрессии в Латвии или ЕС это зерно попало во внутреннюю торговлю", - говорит Кариньш.
По словам министра иностранных дел, все считают, что российское зерно не должно попасть во внутреннюю торговлю. Кариньш сказал, что если мы хотим остановить поступление российского зерна во внутреннюю торговлю, надо спросить, как этого добиться. Он отметил, что Латвия является частью единого рынка ЕС. Есть вещи, как, например, энергополитика, которую государства-члены могут регулировать сами, однако торговля продовольствием - это общая компетенция ЕС.
"Мы должны добиться того, чтобы торговля российским зерном была затруднена по всему ЕС, или же запрещена, подвергая зерно санкциям с применением тарифов, или с использованием других средств. Дискуссия по этому поводу уже началась. Если говорить о том, как быстро можно будет добиться результата, будут противники, которые будут возражать и говорить, что Европа выбирается из инфляционной ямы. Будут те, кто скажет, что изъятие зерна с рынка повысит цены", - заключил он.
Фото: дебаты Сейма 25 января
Глава МИД подчеркнул, что у Еврокомиссии запросили данные о том, в каком объеме российское зерно выходит на европейский рынок и как оно влияет на цены и торговлю. Кариньш отметил, что ни у кого таких данных нет и неизвестно, какое будет реальное влияние. Он сказал, что в Латвии все с легкой руки бросаются статистикой, но на самом деле у латвийских учреждений нет достоверных данных по вопросу российского зерна.
"Мы знаем, какой объем зерна пересекает границу, но в данных мы не видим, сколько зерна, которое приходит в Латвию, идет дальше, сколько зерна остается в стране и Европе. Нам нужны эти данные. Правительство запрашивало у служб эти данные, однако службы не собирали такие данные, так как мы находимся в едином рынке", - акцентирует Кариньш.
Он рассказал, что Латвия может остановить торговлю, но те, кто поддерживает такой шаг, должны спросить, во сколько это обойдется Латвии и как будут получены деньги, которыми можно покрыть убытки. Министр иностранных дел отметил, что ситуация достаточно многогранная, не такая уж черно-белая и простая, как пытаются сказать некоторые.
"Политически и эмоционально я за то, что в Латвии или Европе в условиях войны не должно быть российского зерна. Это само собой разумеется. Вопрос в том, как этого добиться. Правительство, соответствующие службы, политики уже говорят об этом с нашими коллегами. Чем точнее будут данные, тем легче нам будет убедить других. Если мы хотим идти рациональным путем, я призываю к диалогу. Если кто-то хочет идти другим путем, это уже политика, и дело становится немного сложнее", - сказал Кариньш.
Ранее сообщалось, что, по данным Министерства земледелия, Латвия является вторым крупнейшим импортером российского сельского хозяйства и продуктов питания в ЕС после Испании. Латвия в 2023 году с января по октябрь импортировала 12% от общей стоимости импорта ЕС из России, заняв второе место среди стран ЕС.
В то же время, запрет импорта и транзита российского зерна может принести отрасли латвийских портов и железнодорожных перевозок убытки в размере 100 млн евро.
Министерство земледелия ранее указывало - если бы в Латвии запретили перевозить по железной дороге и перевалить в портах четыре миллиона тонн зерна и сельскохозяйственных продуктов российского происхождения, что является прогнозируемым размером на 2024 год, доходы портов сократились бы на 60 миллионов евро, а железнодорожных - на 40 миллионов евро.
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