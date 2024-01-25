Фото ⟩ Кариньш о российском зерне: у сложной проблемы нет простого решения

"Политически и эмоционально я за то, что в Латвии или Европе в условиях войны не должно быть российского зерна. Это само собой разумеется. Вопрос в том, как этого добиться. Правительство, соответствующие службы, политики уже говорят об этом с нашими коллегами. Чем точнее будут данные, тем легче нам будет убедить других. Если мы хотим идти рациональным путем, я призываю к диалогу. Если кто-то хочет идти другим путем, это уже политика, и дело становится немного сложнее", - сказал Кариньш.