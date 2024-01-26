Совбез ООН прошел без решений по причинам крушения военного самолета Ил-76

Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет "серьезным нарушением международного гуманитарного права со стороны России", заявила Гайовишин. Это будет "первый случай использования Россией живого щита в воздухе" для прикрытия транспортировки оружия, подчеркнула она.

Срочное заседание по крушению Ил-76 инициировала РФ

Заседание Совета Безопасности ООН по поводу крушения самолета было проведено по требованию России. Как указывает немецкое информагентство dpa, представители западных государств на заседании подчеркнули, что крушение никогда бы не произошло без агрессивной войны России против Украины.

"Россия неоднократно пыталась переложить ответственность за трагедии этой бессмысленной и навязанной войны на других, как будто она жертва, а не агрессор", - сказал Роберт Вуд, заместитель посла США в ООН.

Подробности трагедии с Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Корочанском районе Белгородской области в поле рядом с селом Яблоново. По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, все люди на борту погибли. Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" со ссылкой на министерство обороны РФ сообщили, что на борту Ил-76 находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых перевозили для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Минобороны РФ назвало крушение "терактом" и обвинило Киев в его совершении.

Власти Украины настаивают на осмотре международными независимыми экспертами места крушения самолета. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста с призывом осмотреть место катастрофы. "Украина требует прозрачного международного расследования по падению самолета Ил-76", - написал Лубинец в соцсети Facebook 25 января. 25 января в эфире "Радио Свобода" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что, по информации ведомства, в морг в Белгороде доставили только пять тел, что соответствует числу личного состава экипажа самолета.

Тем временем расследование обстоятельств крушения Ил-76 в Белгородской области начала Служба безопасности Украины. Уголовное производство открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны, написали "РБК-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на спецслужбу. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Киев будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76.