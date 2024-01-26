МИД ФРГ раскрыл кампанию РФ по дезинформации в соцсети X

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, министерство иностранных дел Германии раскрыло российскую кампанию по дезинформации в соцсети X Илона Маска (ранее Twitter). Целью этой кампании, по всей видимости, является усиление недовольства нынешним коалиционным правительством ФРГ в обществе и срыв дальнейшей поддержки Украины, пишет издание в пятницу, 26 января, со ссылкой на внутренний отчет внешнеполитического ведомства.

50 тысяч фейковых аккаунтов в X

Как отмечается далее, МИД поручил экспертам проанализировать с помощью специальной программы сообщения в X, и в результате была выявлена масштабная сеть фейковых аккаунтов, распространяющих немецкоязычный контент.

В период с 20 декабря по 20 января более 50 тысяч таких аккаунтов опубликовали в сумме более миллиона твитов на немецком языке, в которых часто звучали обвинения в адрес федерального правительства, якобы пренебрегающего собственным населением ради поддержки Украины, отмечает Der Spiegel, ссылаясь на секретный отчет. Издание указывает, что речь идет о "систематической российской кампании" по дезинформации.

Выявление дезинформации с помощью аналитиков данных

МИД ФРГуже некоторое время отслеживает дебаты на темы внешней политики в соцсетях с помощью специалистов по анализу данных, стремясь выявить попытки влияния со стороны иностранных государств, пишет далее издание.

Как заявил официальный представитель немецкого министерства иностранных дел в интервью Der Spiegel, "дезинформация стала глобальным фактором угрозы". "Ее целенаправленно используют те, кто не разделяет наши ценности, для дестабилизации целых обществ - и не только в западных демократиях, но и повсюду", - добавил он.