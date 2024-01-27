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Высланный из Эстонии Андрей Йосу: бизнесмен, детектив и торговец антиквариатом со множеством имен

Коллаж Rus.Postimees Фото: Rus.Postimees
Анастасия Тидо rus.postimees.ee
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На прошлой неделе гражданин Румынии Андрей Йосу, который известен также под именами Андрей Тредерсон и Андрей Торганов, был лишен постоянного вида на жительство в Эстонии и отправлен в Россию. Йосу сообщил нашему изданию, что причины для его депортации "сфабрикованы антисемитской спецслужбой Эстонии". Rus.Postimees изучил деловую и общественную деятельность высланного гражданина Румынии: местами этот сюжет тянет на полноценный детектив.

Эту историю нам придется начать с дисклеймера: поскольку все изложенное о бизнесе и жизни Андрея Йосу требовало его комментариев, мы задали ему много подробных вопросов, но он не захотел отвечать на них.

"В связи с тем, что я больше не имею отношения к вашей стране, которая для меня с 16.01.2024 стала страной, в которую мне запрещен въезд по политическим мотивам, сфабрикованным антисемитской спецслужбой Эстонии, мне неинтересно отвечать на ваши вопросы", - сообщил нам Андрей Йосу. Он также назвал клеветой всю информацию о себе, предоставленную эстонским СМИ Департаментом полиции безопасности (КаПо). 

Ответ Андрея Йосу (орфография и пунктуация автора сохранены)

"Причина моей депортации уже выяснена мною окончательно из достоверных источников, это документальный фильм о проблеме наличия в Эстонии дискриминационного института не граждан. Эта чушь которую ваше издание транслирует про меня: "кремлёвское провокаторство Андрея Йосу", распространение "наративов России", не восхваление нацистских пособников во Второй Мировой войне, что то про Украину и прочий бред типа наличия у меня гражданства России, это предмет для судебного иска против Эстонии как оспаривание истинной причины лишения меня статуса долговременного жителя ,в том числе в Европейском суде по правам человека. Но есть и положительный момент) , так как благодаря эстонским идиотам из КАПО в мировых СМИ я стал известным антифашистом )), что для меня как этнического еврея весьма приятно".

Йосу прислал нам третью страницу протокола его опроса в полиции. На этой странице нет никакого подтверждения его словам об отсутствии у него российского гражданства. Зато в выдержке из протокола указано, что Йосу сам захотел отправиться именно в Россию, поскольку там находился его автомобиль. 

Выдержка из протокола, присланная самим Андреем Йосу.
Выдержка из протокола, присланная самим Андреем Йосу. Фото: Извлечение из протокола

О высылке тут же стал писать портал фонда "Русский мир". Возможно, это действительно обычное дело, когда российский федеральный фонд дважды за несколько дней сообщает о высылке из одной страны Евросоюза гражданина другой страны Евросоюза, даже не имеющего российского паспорта.

Выехав в Россию, Йосу записал видеообращение, опубликованное партией Koos на своей странице "ВКонтакте". В посте к этому видео активисты Koos указали, что причина лишения Йосу вида на жительство в Эстонии в том, что он "духовно близок к их партии и движению" и участвовал в мероприятиях Koos. Правда, факты говорят, что Йосу связан с этой партией не только духовно, но и по бизнесу.

Детектив Йосу, он же Тредерсон

Андрей Йосу позиционирует себя как члена Международной ассоциации частных детективов, в которой представляет Международное детективное финансовое бюро при IELC. Что это за бюро и IELC? На форуме в посте Андрея Йосу сказано, что бюро занимается международными экономическими расследованиями, мониторингом банковских операций на предмет мошеннических схем, проверкой компаний и прочими подобными вещами. 

Если перейти на веб-сайт бюро, то видим, что организация IELC - это недоходное общество International Evrasian Law Collegia, которое контролирует Андрей Йосу. Оно расположено в Таллинне по ул. Вяйке-Амеэрика. По детективной линии у Йосу, очевидно, есть связи с российскими силовыми структурами.

Например, на фото, размещенном на форуме детективов, Йосу обсуждает вопросы сотрудничества с московским детективом Андреем Матушкиным. Матушкин является президентом той самой Международной ассоциации частных детективов, в которой состоит Йосу. Также Андрей Матушкин - бывший сотрудник МВД РФ, занимается, помимо прочего, скрытым наблюдением, поиском жучков, частными расследованиями.

Контора Андрея Матушкина тесно сотрудничает с представителями различных силовых структур и обеспечивает "решение вопросов с правоохранительными органами и другими структурами", что бы это ни значило. Андрей Йосу представляется адвокатом и подчеркивает, что "адвокатура очень тесно связана и с детективами, и с правоохранительными органами".

В видео ниже видим конференцию, организованную в 2020 году Андреем Матушкиным, "решателем вопросов в силовых органах РФ". Андрей Йосу на этой конференции говорит, что полтора года назад уже обсуждал с Матушкиным перспективы расширения деятельности его организации на международной арене.

Йосу говорит, что, поскольку во Франции частная детективная деятельность разрешена, французские детективы "вполне легально могут быть на службе" организации, возглавляемой Матушкиным. Йосу обещает сделать все от него зависящее, чтобы возглавляемая Матушкиным организация могла работать во Франции и чтобы французские детективы оказывали ей всяческую помощь и поддержку.

Йосу говорит, что может за очень приемлемые деньги организовать решение "пикантных вопросов" в Беларуси, где детективные услуги законно предоставляться не могут и "находятся под большим табу". В Эстонии частная детективная деятельность, слежка, а также применение спецсредств вроде жучков тоже являются нелегальными, но на сайте IELC предусмотрительно не говорится ни о чем, кроме анализа финансовых операций. 

Связь между Андреем Йосу, российскими силовыми структурами и продвижением их "детективной" деятельности в странах Европейского союза прослеживается без труда. Мы задали Йосу вопросы, занимаетесь ли он сейчас детективной деятельностью и является ли частным детективом в какой-то из стран Европы? Также мы спросили, какие отношения связывают его с Андреем Матушкиным. Андрей Йосу отвечать на вопросы не захотел. 

Антикварный бизнес немного не задался

Однако бизнес у Андрея Йосу (он же Тредерсон, он же Торганов) довольно разнообразный, и детективной деятельностью он не ограничивается. В 2018 году Андрей Йосу (под именем Андрея Торганова) участвовал в продаже "неизвестной картины Казимира Малевича". 

В онлайн-магазине Artantik Gallery Shop, принадлежащем фирме KMK Logtrade OÜ, была выставлена на продажу картина "Яков Юровский", якобы принадлежащая кисти Казимира Малевича. Цена картины - 65 млн евро. В 2011 году специалисты Третьяковской галереи признали с вероятностью 99%, что это подделка. "Продавец картины утверждает, что она подлинная", - написал портал rus.err.ee.

Выставленный на продажу «неизвестный Малевич».
Выставленный на продажу «неизвестный Малевич». Фото: Cкриншот со страницы магазина взят с портала rus.err.ee

Сайт Artantik Gallery Shop был зарегистрирован в 2018 году, и в качестве его владельцев там были указаны фирмы Tradens Group OÜ и KMK Logtrade OÜ. Журналист ERR Артур Тооман подтвердил Rus.Postimees, что в 2018 году общался по телефону с Андреем Торгановым, который представился президентом компании Tradens Group OÜ. 

"Интернет-магазин Artantik - это виртуальная площадка, торгующая антиквариатом и предметами старины как комиссионер, товар не имеет географической привязки. Адрес Паэ, 21 в Ласнамяэ - юридический адрес компании KMK Logtrade OÜ, которой владеет Никита Белов. Местонахождение товаров - коммерческая тайна в рамках безопасности сделок", - сказал Тооману Андрей Торганов.

Загадка в том, что Tradens Group OÜ мы не смогли найти ни в одной базе данных компаний ни как действующую, ни как удаленную из регистра, в качестве прежнего названия другой компании она тоже не упоминается. Однако компания гражданина РФ Никиты Белова KMK Logtrade OÜ нашлась. В 2018 году, когда продавался скорее всего поддельный Малевич, членом правления в этой фирме был даже не Торганов, а Андрей Йосу!

Скриншот со страницы отчета компании KMK Logtrade OÜ за 2018 год. 
Скриншот со страницы отчета компании KMK Logtrade OÜ за 2018 год. Фото: скриншот

Более того, если мы посмотрим на левый верхний угол скриншота с картиной Казимира Малевича, то обнаружим там номер телефона магазина: +372 53377600. Именно этот номер указан в качестве контактного телефона в детективном бюро Андрея Йосу IELC.

Ну и чтобы совсем уж не сомневаться, что Андрей Йосу (Торганов) был причастен к созданию магазина, где продавали скорее всего поддельную картину Малевича за 65 миллионов евро, давайте сравним логотипы магазина Artantik Gallery Shop и компании Андрея Йосу Traderson Foundation. 

Логотип магазина, продававшего скорее всего поддельного Малевича (сверху) и логотип компании Андрея Тредерсона (снизу). 
Логотип магазина, продававшего скорее всего поддельного Малевича (сверху) и логотип компании Андрея Тредерсона (снизу). Фото: Kollaaž

Бизнес разнообразный, но странный

В видеоинтервью Андрей Йосу заявил, что "некомпетентные люди в полиции" обосновали его высылку в том числе и отсутствием какой-либо связи у него с Эстонией. Сам Йосу утверждает, что это неправда, т.к. у него в Эстонии десять фирм и недвижимость.

В интервью Олегу Беседину Йосу (в этом интервью он указан как Андрей Тредерсон) утверждает, что в Эстонии ему принадлежит десять компаний, в числе которых "крупнейший инвестиционный фонд Эстонии с активами, которые превышают... превышали в былые годы весь бюджет Эстонии". 

Мы спросили, какую компанию Тредерсон имел в виду, когда говорил в интервью о крупнейшем инвестиционном фонде и какой из многочисленных бизнесов приносит основной доход? Как мы уже упоминали выше, Тредерсону (Йосу) "больше не интересно отвечать" на наши вопросы. 

Имя Андрея Йосу действительно значится в документах одиннадцати компаний, зарегистрированных в Эстонии. В некоторых из них (в Traderson Group OÜ, например) в более ранние годы он же указан как Андрей Торганов. Посмотрим на их деятельность. 

Самая свежая из организаций - Tulundusühistu Rahvusvaheline Koostöö. Она зарегистрирована в ноябре 2022 года и отчетность еще не подавала. Основной вид деятельности этого доходного общества - оптовая и сетевая торговля. В регистре указан адрес сайта торговой компании www.interkoop.eu, но он не работает. Руководитель компании - Олег Иванов, он же один из руководителей партии Koos. Андрей Йосу является в ней членом совета. 

Еще одна организация, в руководящих органах которой числится Андрей Йосу - MTÜ International Evrasian Law Collegia. В отчетности не указано, чем занимается недоходная организация, в которой два члена - сам Йосу и Евгений Тихонов. Согласно отчету за 2022 год, деятельность организация не вела, и на ее балансе лишь "висит" краткосрочный кредит на 14 тысяч евро. 

Партнер Йосу по вышеуказанной некоммерческой деятельности Тихонов состоит еще и в совете целевого фонда детектива Йосу - SA Traderson Foundation. Другим членом совета этого фонда является член правления партии Koos Юлия Смоли.     

"Активы, равные бюджету Эстонии"

Есть основания предполагать, что это и есть тот самый крупнейший инвестиционный фонд, о котором он говорил. Во всяком случае, у этой компании есть веб-сайт, на котором значатся некие инвестиционные проекты в России. Правда, найти следы их реализации нам не удалось.

В качестве целей этого фонда SA Traderson Foundation указано, что он нужен для развития и привлечения инвестиций в нескольких коммерческих фирм Андрея Йосу. Первая из них - это Traderson Group OÜ. Эта компания была зарегистрирована в 2011 году. Ее директором является Йосу, а собственником - зарегистрированная в Коста-Рике Traderson Sociedad Anonima. Только в 2013 году ее баланс превысил 100 тысяч евро. В последующие годы баланс Traderson Group составлял от 4 до 2,5 тысяч евро.  

Еще одна фирма Йосу, в которую привлекает инвестиции Traderson Foundation - это Apsystems International OÜ. Хозяйственной деятельности в 2021 и 2022 годах не вела, баланс состоит из собственного капитала в 2,5 тысяч евро. В 2019 году у фирмы был убыток в размере 13 тысяч евро. В этот период в отчетности значится не Андрей Йосу, а Андрей Торганов. Личный код у них один и тот же, из чего можно заключить, что Торганов сменил фамилию на Йосу до 2019 года.  

Третья фирма, которую развивает фонд Андрея Йосу - это BINOL TECH OÜ. В ней реальным бенефициаром указан не Йосу, а румынский адвокат Адриан Гету. Информации о румынских адвокатах в Сети достаточно. Как и в Эстонии, есть веб-сайты бюро, фотографии, контактные данные.

Однако про Адриана Гету мы не нашли ничего, кроме адреса и номера лицензии: ни рейтингов, ни фотографий, ни резюме в LinkedIn - страница есть, но она пуста. Зарегистрирован адвокат Гету в жилом доме, остальные его данные в базах скрыты. 

Адрес регистрации адвоката Адриана Гету в Бухаресте. 
Адрес регистрации адвоката Адриана Гету в Бухаресте. Фото: скриншот Googlemaps

Деятельность фирмы румынского адвоката - это предоставление экспедиторских услуг. В некоторые годы оборот достигал 50 тысяч евро, но особых прибылей у фирмы нет. Так, в 2021 году фирма заработала годовую прибыль в 7 евро, а в 2022 году убыток составил 23 евро. Активов особо тоже нет - баланс компании много лет составляет 2,5 тысяч евро.     

В конце 2020 года Андрей Йосу купил у двух граждан Украины компанию Excitel OÜ. Обороты при прежних собственниках превышали миллион евро. В конце 2023 года фирма Йосу уже деятельности не вела, налоги не платила, и сотрудников в ней не было. 

Чтобы не затягивать эту экскурсию по успешному бизнесу Андрея Йосу, укажем, что у него есть еще Interfiber OÜ, где он единственный сотрудник - член правления, и в которой по состоянию на конец 2022 года не был внесен даже уставной капитал. Деятельность последний раз велась еще в 2018 году, но она оказалась очень убыточной. 

Компания Андрея Йосу OKRE Project OÜ ни в 2022, ни в 2020, ни в 2015 хозяйственной деятельности не вела. Большинство компаний Йосу зарегистрированы в доме по улице Парги, 2 в поселке Азери, Ляэне-Вирумаа. Это та недвижимость, которая принадлежит в Эстонии Андрею Йосу и о которой он сказал, что КаПо не сочла ее аргументом для предоставления ему вида на жительство.

Других объектов недвижимости по личному коду Йосу не нашлось. Квартира куплена пополам с братом, Сергеем Торгановым, из чего можно заключить, что Торганов - действительно прежняя фамилия Йосу (а Тредерсон, очевидно, псевдоним). 

В прошлом году на стене Андрея Йосу в Facebook появилась запись: "Друзья, как вы, возможно, знаете, мы уже год работаем над проектом "ДДТХХВЕК": двадцатый век в двадцати песнях ДДТ. Цель проекта - визуальное воплощение текстов и образов группы ДДТ в контексте истории России ХХ века".  

В этом посте Йосу пишет, что "любой желающий вне России может также помочь проекту CarpeDiemFilm через эстонский фонд Sihtasutus Traderson Foundation, напишите мне лично в мессенджере Facebook, и мы предоставим платежные варианты оказания помощи". Проект CarpeDiemFilm действительно есть, но получает ли он деньги через Sihtasutus Traderson Foundation?  

В частной переписке автор проекта Сергей Кузнецов сообщил, что Андрея Йосу он знает, но не знал, что тот собирает деньги на проект. После публикации он уточнил, что Андрей Йосу помогал проекту как частное лицо, как и многие другие люди.

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