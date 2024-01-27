Высланный из Эстонии Андрей Йосу: бизнесмен, детектив и торговец антиквариатом со множеством имен

На прошлой неделе гражданин Румынии Андрей Йосу, который известен также под именами Андрей Тредерсон и Андрей Торганов, был лишен постоянного вида на жительство в Эстонии и отправлен в Россию. Йосу сообщил нашему изданию, что причины для его депортации "сфабрикованы антисемитской спецслужбой Эстонии". Rus.Postimees изучил деловую и общественную деятельность высланного гражданина Румынии: местами этот сюжет тянет на полноценный детектив.

Эту историю нам придется начать с дисклеймера: поскольку все изложенное о бизнесе и жизни Андрея Йосу требовало его комментариев, мы задали ему много подробных вопросов, но он не захотел отвечать на них.

"В связи с тем, что я больше не имею отношения к вашей стране, которая для меня с 16.01.2024 стала страной, в которую мне запрещен въезд по политическим мотивам, сфабрикованным антисемитской спецслужбой Эстонии, мне неинтересно отвечать на ваши вопросы", - сообщил нам Андрей Йосу. Он также назвал клеветой всю информацию о себе, предоставленную эстонским СМИ Департаментом полиции безопасности (КаПо).