Эстония продолжает искать причину неисправности энергокабеля EstLink 2

Ремонт силового кабеля также может занять до нескольких месяцев. Однако электроэнергия из стран Северной Европы по-прежнему остается самой дешевой в Эстонии. Когда два силовых кабеля EstLink 1 и EstLink 2 работают на полную мощность, их общая мощность составляет 1000 мегаватт в час. Сейчас, пока кабель не будет восстановлен, в Эстонию доходит лишь 300 мегаватт в час.

"Это может означать, что цены на электроэнергию могут вырасти в ближайшие дни", - пояснил Тимо Татарс, вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства климата.

Однако в госпредприятии Eesti Energia утверждают, что на этот раз не стоит опасаться роста цен на электроэнергию, поскольку повреждение кабеля произошло до выходных. За это время потребление электроэнергии обычно снижается. Кроме того, Эстония по-прежнему будет получать 50 процентов обычного количества электроэнергии из Финляндии.

"Электроэнергию мы будем производить здесь, в Балтии: в Эстонии, Латвии и Литве. Мы вводим в эксплуатацию все наши сланцевые заводы, которые потребуются для покрытия этого дефицита. Поэтому нас не беспокоит тот факт, что не будет электричества", - сказал руководитель отдела энергетических продуктов Eesti Energia Армен Каспаров.

В настоящее время электроэнергетическая система Эстонии работает без перебоев, и безопасность энергоснабжения не находится под угрозой.

В субботу цена на электроэнергию мало отличается от пятничных цен. Положительное влияние на это оказывает относительно теплая погода, которая в сочетании с достаточно сильным ветром помогает производить зеленую электроэнергию.

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