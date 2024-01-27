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Небольшой потоп! В Пурвциемсе лопнула труба

rus.tvnet.lv
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Фото очевидца
Фото очевидца Фото: Facebook/Evelina Millere

В Риге, в Пурвциемсе, на пересечении Андромедас гатве и улицы Гунара Астрас из водопровода стало вытекать большое количество воды. Сейчас на месте происшествия работают представители предприятия Bigsa, специализирующегося на строительстве сетей водоснабжения и канализации.

По сообщениям очевидцев, на углу Андромедас гатве и улицы Гунара Астрас лопнула труба горячей воды. Из-за этого несколько домов возле места аварии остались без воды.

Прямо сейчас на месте аварии работают специалисты - судя по фотографиям местных жителей, это сотрудники компании Bigsa. Пока точные сроки ремонта неизвестны.

Также, по информации местных жителей, по адресу Андромедас гатве, 1, прибыла машина с питьевой водой.

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