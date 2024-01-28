Группа "Би-2" все еще задержана в Таиланде - связи с ними нет

Портал "Медуза" сообщает, что генконсул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что в Бангкок музыкантов повезут "для последующей депортации".

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, знакомый с музыкантами лично, заявил, что Соснов лично позвонил в департамент миграции и потребовал не отпускать музыкантов после выплаты штрафа, а депортировать их в Россию.

Как сообщалось, суд города Пхукет приговорил шестерых музыкантов группы "Би-2" к штрафу в размере 95 долларов (87 евро) каждого за проведение концерта без разрешения.

Артисты выступили 22 января в Паттайе и 24 января в Пхукете. Агентство со ссылкой на источник в полиции отмечает, что музыканты признали свою вину. За работу в Таиланде без разрешения им также грозили депортация и внесение в черный список с запретом въезда на несколько лет.

Напомним, что группа "Би-2" активно выступает против войны в Украине. Весной 2022 года в России было отменено несколько концертов группы, после того, как 28 апреля "Би-2" отказались выступать в Омске на фоне баннера "Za президента".

В мае 2023 года Лева Би-2 написал в Instagram, что не вернется в Россию, заявив, что "все что вызывает сейчас путинская Россия, [это] только омерзение и брезгливость". Через две недели Лева Би-2 был объявлен "иностранным агентом".

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