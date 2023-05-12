"Вы убийцы... Я не вернусь в Россию": ответ Левы Би-2 на поздравление с 9 мая

Один из подписчиков поздравил музыканта с 9 мая, на что тот написал: "С днем победы союзнических войск во Второй мировой войне". Это вызвало жаркий спор.

"Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость", - написал музыкант в комментариях.



Артист попросил не "дурить ему голову". Он выступил с критикой правительства РФ и политики Владимира Путина.



"Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожили вашу страну", - заметил он.

Напомним, Лева и Шура родом из Минска, но концерт в Беларуси однажды понадобилось отменять дважды. Второй раз это произошло именно по политическим мотивам. Дело в том, что "Би-2" оказались в числе первых знаменитостей, высказавшихся в поддержку митингов против Александра Лукашенко.

После 24 февраля Лева Би-2, как и многие другие известные российские звезды, разместил в соцсетях черный квадрат.

Весной 2022 года "Би-2" столкнулись с отменой ряда концертов в России после того, как 28 апреля группа отказалась выступать в Омске на фоне баннера "Za президента", размещенного на концертной площадке.

