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"Вы убийцы... Я не вернусь в Россию": ответ Левы Би-2 на поздравление с 9 мая

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Лева Би-2
Лева Би-2 Фото: Константин Седнев

Солист популярной российской группы "Би-2" Лева (наст. имя - Егор Бортник), отвечая на вопросы подписчиков, указал, что не вернется в Россию. Кроме того, артист осудил режим Путина и всех, кто поддерживает войну. 

Один из подписчиков поздравил музыканта с 9 мая, на что тот написал: "С днем победы союзнических войск во Второй мировой войне". Это вызвало жаркий спор. 

"Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость", - написал музыкант в комментариях.

Артист попросил не "дурить ему голову". Он выступил с критикой правительства РФ и политики Владимира Путина.

"Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожили вашу страну", - заметил он. 

Напомним, Лева и Шура родом из Минска, но концерт в Беларуси однажды понадобилось отменять дважды. Второй раз это произошло именно по политическим мотивам. Дело в том, что "Би-2" оказались в числе первых знаменитостей, высказавшихся в поддержку митингов против Александра Лукашенко.

После 24 февраля Лева Би-2, как и многие другие известные российские звезды, разместил в соцсетях черный квадрат.

Весной 2022 года "Би-2" столкнулись с отменой ряда концертов в России после того, как 28 апреля группа отказалась выступать в Омске на фоне баннера "Za президента", размещенного на концертной площадке.
 

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