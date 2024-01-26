Суд в Таиланде оштрафовал участников "Би-2" на 95 долларов каждого

Артисты выступили 22 января в Паттайе и 24 января в Пхукете. Агентство со ссылкой на источник в полиции отмечает, что музыканты признали свою вину. За работу в Таиланде без разрешения им также грозили депортация и внесение в черный список с запретом въезда на несколько лет.