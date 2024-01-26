Суд в Таиланде оштрафовал участников "Би-2" на 95 долларов каждого

Суд города Пхукет приговорил шестерых музыкантов группы "Би-2" к штрафу в размере $95 (87 евро) каждого за проведение концерта без разрешения, сообщает РИА "Новости".
Артисты выступили 22 января в Паттайе и 24 января в Пхукете. Агентство со ссылкой на источник в полиции отмечает, что музыканты признали свою вину. За работу в Таиланде без разрешения им также грозили депортация и внесение в черный список с запретом въезда на несколько лет.
Как сообщалось, в Таиланде были задержаны музыканты рок-группы "Би-2". Артисты провели ночь в камере.
Ранее в Таиланде отменили концерты комика Руслана Белого и юмориста Максима Галкина.
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