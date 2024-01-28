"В Черном море группировка кораблей вновь увеличена до 11 единиц. Сейчас в море вышли еще два надводных и два подводных ракетоносца", - говорится в Telegram-канале Оперативного командования "Юг" Украины.

При этом указывается, что общее количество запущенных ракет "Калибр" может достичь 24 единиц.

"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок! Будьте внимательны к воздушным тревогам, реагируйте немедленно", - заявили военные.

Несколько часов назад в водах Черного моря Вооруженные силы Украины зафиксировали семь кораблей вражеского флота, среди которых были два ракетоносца, оснащенных 8 ракетами "Калибр". Еще один российский корабль находится в боевой готовности в Азовском море.

Утром 28 января два ракетоносца Черноморского флота России находились в Черном море. Всего в акватории боевое дежурство несли восемь российских кораблей. Среди них две подводные лодки, на которых было установлено до восьми ракет "Калибр", поэтому уровень ракетной угрозы можно считать "очень высоким".

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