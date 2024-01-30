Источники издания в администрации президента и окружении главнокомандующего ВСУ сообщают, что чиновники встретились в понедельник, 29 января. В ходе встречи Зеленский предложил Залужному уйти в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами.

В ответ Залужный, по данным собеседников издания, заявил, "что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать".

По данным источников, Залужный не собирается подавать в отставку. Источники сообщают, что для отстранения от должности главкома Вооруженных сил необходимо соответствующее представление от министра обороны страны Рустема Умерова.

Источники также сообщают, что Залужному предложили должность помощника или советника вместо главнокомандующего Вооруженными силами.

Вечером в понедельник, 29 января, ряд украинских СМИ и Telegram-каналов сообщил о предстоящей отставке Залужного, которая уже согласована, но пока не оформлена официально.

Однако в Минобороны Украины и администрации Зеленского назвали эту информацию ложной. Сам Зеленский в вечернем видеообращении не упоминал Залужного.

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