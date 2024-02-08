Как часто украинцев проверяют и наказывают за незнание латышского?

Руководитель департамента контроля языка VVC Мадара Реке пояснила, что чаще всего такие ситуации возникали из-за того, что украинцы работали в одиночку и работодатель не предусмотрел, чтобы поблизости был другой сотрудник, способный предоставить клиенту информацию на латышском языке.

В VVC подчеркнули, что каждый случай оценивают индивидуально и проводят переговоры с работодателем, разъясняя ему нормы закона и советуя, как усовершенствовать рабочие процессы, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись.

Какие возможны штрафы?

Штраф может быть наложен как на слабоговорящего сотрудника, так и на работодателя за то, что он принял на работу человека, не владеющего языком в должной мере.

Административное наказание предполагает предупреждение или штраф: для физического лица (работника) - от 35 до 700 евро, а для юридических лиц за заключение трудового договора с работником без должных навыков - от 700 до 1400 евро.

Старательно учат язык