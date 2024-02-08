Как часто украинцев проверяют и наказывают за незнание латышского?

В конце января в Сети широко обсуждалась новость о возможном штрафе для беженки из Украины за недостаточное знание латышского языка на рабочем месте в латвийской пиццерии. Центр государственного языка (VVC) возбудил дело об административном правонарушении. RUS TVNET решил разобраться, в каких случаях VVC может оштрафовать работодателя или самого сотрудника и как часто это происходит.
Что произошло?
Катерина Мефтод бежала в Латвию со всей семьей вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину и через несколько месяцев устроилась на работу в пиццерию, хотя в Украине училась на юриста, сообщали TV3 Ziņas.
Через несколько месяцев в пиццерию пришел инспектор VVC, поскольку поступила жалоба о том, что клиентов там обслуживают по-русски. Первый визит инспектора VVC завершился переговорами, но после повторной жалобы инспектор пришел снова. Вскоре после этого Мефтод получила письмо о том, что в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении.
Большую часть времени украинка работает только поваром и не общается с клиентами, но иногда приходится подменять коллег, работающих в зале. Катерина говорит, что знает стандартные фразы на латышском языке и посещает языковые курсы.
Начальник Мефтод расстроен случившимся, поскольку боится, что он тоже может получить наказание, хотя закон предусматривает, что украинцев можно принимать на работу даже без знания латышского, если это не мешает им выполнять обязанности.
Что сказано в законах?
Закон о поддержке гражданского населения Украины в Латвии позволяет трудоустроить украинцев без знания государственного языка,
если это не мешает выполнению трудовых обязанностей.
Закон о государственном языке предусматривает, что физические лица, работающие в разных сферах, обязаны владеть государственным языком на определенном уровне, если их деятельность затрагивает какой-либо из упомянутых в законе общественных интересов - общественная безопасность, здоровье, нравственность, защита прав потребителей и трудовых прав, безопасность на рабочем месте, государственный административный надзор.
То есть работодатели могут трудоустроить украинских граждан на те должности и по тем профессиям, которые не связаны, например, с обслуживанием клиентов.
Так, в сфере общепита украинские граждане могут работать на кухне или в зале, но при этом не могут обслуживать клиентов, если их уровня латышского языка для этого недостаточно.
Есть исключения
В то же время в VVC отмечают, что закон о поддержке гражданского населения Украины предусматривает исключения для практикующих врачей, фармацевтов и водителей такси.
Аптеки, оптовые торговцы лекарственными средствами и медицинские учреждения могут принять на работу практикующего врача, фармацевта или помощника фармацевта из Украины, если они способны обеспечить необходимое общение для осуществления профессиональной деятельности (например, с помощью переводчика), в том числе предоставлять информацию пациентам или клиентам в понятной форме, а также общаться с персоналом учреждения.
В VVC поясняют, что упомянутые правовые нормы обязывают работодателя - медицинское учреждение, аптеку или оптового торговца лекарствами - обеспечить общение, необходимое для профессиональной деятельности сотрудника:
то есть чтобы соответствующая информация предоставлялась на государственном языке с помощью переводчика.
В свою очередь, часть четвертая статьи 16 Закона о поддержке гражданского населения Украины предусматривает, что гражданским лицам из Украины, которым предоставлено право управления транспортным средством для коммерческих перевозок пассажиров на такси или легковом автомобиле, знание государственного языка не требуется.
Как проходят проверки?
Как пояснили RUS TVNET в VVC, проверки в основном проводят на основании полученных заявлений (в том числе от других госорганов). Это происходит очно на рабочем месте работника, в помещениях центра или дистанционно с использованием какой-либо из онлайн-платформ видеоконференций.
Знания оценивают в процессе свободной беседы, задавая вопросы, связанные с профессиональными и должностными обязанностями. Во время проверки инспектор оценивает, насколько речь работника соответствует установленным нормативными актами требованиям. Кроме того, оценивать использование госязыка в процессе исполнения трудовых обязанностей инспекторы могут на основании видеозаписей, предоставленных другими учреждениями.
В 2022 году, согласно отчету, VVC провел 2451 проверку знания госязыка. По 2023 году данные еще не обобщены.
За неиспользование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, в 2023 году были административно наказаны 566 лиц. Сколько из них - граждане Украины, VVC не раскрывает.
Отмечая лишь, что на занятых в сфере обслуживания украинцев пришлось около 2% от общего числа жалоб. В основном речь шла о магазинах и общепите.
Руководитель департамента контроля языка VVC Мадара Реке пояснила, что чаще всего такие ситуации возникали из-за того, что украинцы работали в одиночку и работодатель не предусмотрел, чтобы поблизости был другой сотрудник, способный предоставить клиенту информацию на латышском языке.
В VVC подчеркнули, что каждый случай оценивают индивидуально и проводят переговоры с работодателем, разъясняя ему нормы закона и советуя, как усовершенствовать рабочие процессы, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись.
Какие возможны штрафы?
Штраф может быть наложен как на слабоговорящего сотрудника, так и на работодателя за то, что он принял на работу человека, не владеющего языком в должной мере.
Административное наказание предполагает предупреждение или штраф: для физического лица (работника) - от 35 до 700 евро, а для юридических лиц за заключение трудового договора с работником без должных навыков - от 700 до 1400 евро.
Старательно учат язык
Впрочем, большинство работодателей, трудоустроивших пострадавших от войны людей, с проблемами не сталкиваются.
Как рассказала директор по управлению персоналом Mēness aptieka Байба Педраудзе, сейчас в их сети работают пять сотрудниц из Украины: "С самого начала военных действий в Украине мы искали различные способы помочь беженцам, в том числе обеспечивая их работой и жильем. Часть тех, кто начинал работу два года назад, уже вернулись в Украину или по другим причинам больше в отрасли не работают. Фармацевты и помощники фармацевтов - востребованные специалисты в Латвии, поэтому мы рады, что обеспечиваем работой жителей Украины, одновременно пополняя нашу команду".
Она добавила, что каждого работника из Украины курирует коллега-наставник, который помогает освоиться на рабочем месте и разобраться с местной спецификой и ассортиментом, в случае необходимости вступает в беседу с клиентом, а также помогает в решении бытовых вопросов. На форменной одежде до сих пор есть бейджи, информирующие об этом.
Весь украинский персонал уже освоил латышский язык на уровне А, продолжает учиться и обслуживает клиентов на государственном языке, в более сложных случаях обращаясь за помощью к своим наставникам или другим коллегам. При этом трое из них учатся в Латвии, получая профессиональное образование в соответствии с требованиями Евросоюза, чтобы впредь работать беспрепятственно.
В свою очередь, в 1-й Рижской больнице RUS TVNET рассказали, что у них трудоустроены 20 граждан Украины: 6 врачей, 5 медсестер, 1 помощник врача, а остальные - обслуживающий и технический персонал. Медработники должны получить от Латвийского общества врачей или Инспекции здравоохранения разрешение на практику в Латвии для оказания краткосрочных профессиональных медицинских услуг.
Чтобы не возникало языковых недоразумений с пациентами, на сайте больницы и на портале самозаписи piearsta.lv в профиле специалистов указано, что врач из Украины, и перечислены языки, на которых можно получить консультацию. Латышский язык медицинские работники стараются освоить. В отдел персонала больницы уже поступило три решения Государственного центра содержания образования о результатах проверки владения государственным языком. На какую категорию медики сдали госязык, в больнице не рассказали.
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