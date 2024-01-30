"Прогрессивные" предлагают оборудовать в рижских подвалах бомбоубежища

На заседании Рижской думы фракция подала предложения по приспособлению подвалов многоквартирных домов и муниципальных зданий под нужды бомбоубежищ.

С учетом происходящих в мире конфликтов и рисков безопасности бомбоубежища могли бы обеспечить безопасность населению в кризисных ситуациях, например, в случае воздушных атак или других опасных событий, говорят "Прогрессивные".

"Рижская дума признала одним из бюджетных приоритетов безопасность, однако из общего бюджета на гражданскую оборону предусмотрено всего 0,03%. При наступлении кризиса не будет времени выяснять, из-за кого в Риге не хватает убежищ. Сейчас Рига должна взять инициативу на себя и самостоятельно упорядочить этот вопрос", - считает руководитель фракции "Прогрессивных" Мартиньш Коссович.

Фракция отмечает, что сейчас подвалы многоэтажек труднодоступны и непригодны для кризисных ситуаций, поэтому необходимо запустить программу по оборудованию подвалов жилых домов для нужд гражданской обороны.

Такая программа с софинансированием самоуправления стала бы первым шагом к решению проблемы.

В собственности самоуправления имеется несколько зданий, в которых расположены медицинские учреждения, склады муниципальных предприятий и другие объекты, подвалы которых подходят для создания бомбоубежищ. Однако в этом году не предусмотрено достаточных средств на их приведение в порядок.

В 2024 году Рижское самоуправление предусмотрело в бюджете на гражданскую оборону 462 000 евро. "Прогрессивные" призывают утроить это финансирование. Дополнительные 400 000 евро необходимо выделить на программу восстановления подвалов жилых зданий и еще 400 000 евро - на приспособление муниципальных зданий для нужд бомбоубежищ.

"Прогрессивные" подготовили к бюджету 2024 года более 20 предложений, в том числе по восстановлению ночного общественного транспорта, обеспечению бесплатных гигиенических товаров в рижских школах, введению программы безопасности движения для пешеходов и велосипедистов, обеспечению очистки всех городских тротуаров зимой, а также другие инициативы.

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