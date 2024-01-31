Burger King предупредил о фальшивых предложениях мошенников в соцсетях

Представители Burger King утверждают, что мошеннические схемы включают в себя рекламу, содержащую выгодные предложения.

В рекламе сказано, что всего за несколько евро с обещанием доставки до двери клиента.

При нажатии на фейковое объявление в социальных сетях клиенту предлагается добавить личные данные и данные дебетовой или кредитной карты, но после совершения платежа клиент не получает еду, а с него взимается плата, превышающая обещанную.

Указанные мошеннические действия осуществляются через социальные сети Facebook и Instagram.

Представители Burger King заявляют, что компания проинформировала клиентов о мошеннических схемах, попросив клиентов заблокировать соответствующий рекламный контент и сообщить о фейковом аккаунте в администраторам соцсетей, однако мошеннические схемы продолжают распространяться.

Представители Burger King также подчеркивают, что заказать блюда компании можно только на официальном сайте Burger King, в филиалах и платформах доставки Wolt и Bolt.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях от имени McDonald's появились фейковые предложения на комплексные обеды и конкурсы.

В компании подчеркивают, что фейковые предложения распространяются через Facebook и Instagram, при этом мошенники выдают себя за McDonald's и предлагают жителям ввести личные данные и сделать предоплату.

В компании заявляют, что это мошенническая деятельность, направленная на получение денег.

McDonald's проинформировал ответственные органы и потребовал заблокировать мошеннический контент, однако, по данным компании, мошенническая деятельность продолжается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!