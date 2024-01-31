Министр образования Литвы: закрытие русских школ не рассматривается

"Закрытие школ с русским языком обучения даже не рассматривается, особенно учитывая нехватку школ в этих муниципалитетах. Условия ни для учителей, ни для учеников этих школ ни в коей мере не будут ухудшены", - сказал министр в комитете Сейма по образованию и науке.

"Вопрос простой - что мы можем сделать, чтобы результаты учеников не отличались, независимо от их родного языка. Оставляя все как есть, мы ущемляем учеников", - добавил Якштас.

Он также сообщил, что на следующей неделе министерство представит предложения по образованию национальных общин.

"Все сообщество сможет обсудить, представить свои альтернативы, и мы организуем дискуссии", - сказал министр.

"Наша цель - равные возможности обучения для всех детей", - добавил он.

В начале января Якштас объявил о планах по постепенному закрытию русских школ в Литве. По его словам, при этом сохранятся школы для национальных меньшинств с преподаванием на языке Европейского союза или дружественных Литве стран.

Согласно закону, в местах, где традиционно проживают многочисленные национальные меньшинства, муниципалитет гарантирует обучение на языке национального меньшинства по просьбе общины.

Наибольшее количество школ для национальных меньшинств находится на юго-востоке Литвы.

Около 14 тыс. учеников обучаются на русском языке в общеобразовательных школах, в основном в Вильнюсе, Висагинасе и Клайпеде.

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