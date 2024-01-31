Самые удивительные имена младенцев Латвии в 2023 году

Минюст в Facebook опубликовал список уникальных имен младенцев, рожденных в прошлом году.
В минувшем году латвийским новорожденным девочкам дали такие необычные имена, как Арабелла Ветра (Ураган Арабелла), Анна Зиема (Зимняя Анна), Бронза Эвелина (Бронзовая Эвелина), Артемида, Дакота, Неве, Талла, Власта, Лави.
В свою очередь младенцев мужского пола назвали Миессаргс (Телохранитель), Вестс, Миллс, Вилле, Кайро, Рубин, Перконс Петерис (Петерис Перун), Варис Витис (литовское Vytis - это герб белорусской оппозиции "Пагоня"), Конрадс Лацис (Медведь Конрад).
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