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Самые удивительные имена младенцев Латвии в 2023 году

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Фото: Vasiuk Iryna/Shutterstock

Минюст в Facebook опубликовал список уникальных имен младенцев, рожденных в прошлом году.

В минувшем году латвийским новорожденным девочкам дали такие необычные имена, как Арабелла Ветра (Ураган Арабелла), Анна Зиема (Зимняя Анна), Бронза Эвелина (Бронзовая Эвелина), Артемида, Дакота, Неве, Талла, Власта, Лави.

В свою очередь младенцев мужского пола назвали  Миессаргс (Телохранитель), Вестс, Миллс, Вилле, Кайро, Рубин, Перконс Петерис (Петерис Перун), Варис Витис  (литовское Vytis - это герб белорусской оппозиции "Пагоня"), Конрадс Лацис  (Медведь Конрад).   

Фото: Tieslietu ministrija/Facebook

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