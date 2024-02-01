"Благодаря "Х-Фактор" обо мне узнали 4,5 млн": путь Санты от церкви до телешоу

Saint Levića (наст. имя - Санта Данилевич) рассказала о своем детстве в Болдерае, родственниках в Украине, старте своей музыкальной карьеры в церкви "Новое поколение", триумфе на украинском проекте "Х-Фактор", встрече с Интарсом Бусулисом и конкурсной песне на национальном отборе на "Евровидение" Supernova-2024.

Санта признается, что очень сложно быть независимым артистом. Для этого нужно "всегда пытаться пробиваться". "Если еще у тебя нет такой жажды всегда и везде быть, быть популярным, а ты просто хочешь создавать музыку... Если бы музыка была только музыкой, я была бы самым счастливым человеком", - не скрывает она своего огорчения. К сожалению, Санте приходится делать много вещей одновременно...