"Благодаря "Х-Фактор" обо мне узнали 4,5 млн": путь Санты от церкви до телешоу

"Музыка - это не мой выбор. Кажется, сейчас я бы решила для себя лучше учиться на зубного врача", - признается в интервью RUS TVNET 32-летняя латвийская певица, музыкант, автор песен и педагог Saint Levića (наст. имя - Санта Данилевич).
Saint Levića (наст. имя - Санта Данилевич) рассказала о своем детстве в Болдерае, родственниках в Украине, старте своей музыкальной карьеры в церкви "Новое поколение", триумфе на украинском проекте "Х-Фактор", встрече с Интарсом Бусулисом и конкурсной песне на национальном отборе на "Евровидение" Supernova-2024.
Санта признается, что очень сложно быть независимым артистом. Для этого нужно "всегда пытаться пробиваться". "Если еще у тебя нет такой жажды всегда и везде быть, быть популярным, а ты просто хочешь создавать музыку... Если бы музыка была только музыкой, я была бы самым счастливым человеком", - не скрывает она своего огорчения. К сожалению, Санте приходится делать много вещей одновременно...
В 2014 году Санте повезло - она приняла участие в украинском проекте "Х-Фактор":
"Мне всегда казалось, что это каким-то чудесным образом... Я, девочка из Болдераи, мечтающая встретиться с Иваном Дорном... У меня не было мечты участвовать в каких-то телевизионных шоу...
Видео: Saint Levića - Tick-Tock