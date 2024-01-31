Как говорится в заявлении Минобороны России, обмен пленными осуществлялся обеими сторонами в формате 195 на 195. Подробной информации российская сторона не предоставила.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в Украину вернулись 207 человек - как военные, так и мирные жители.

Зеленский также не сообщил подробностей о ходе обмена пленными.

The first footage of the return of Ukrainian defenders from captivity in Mordor https://t.co/tB5QOUXULv pic.twitter.com/CbYue2KBJO — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) January 31, 2024

Среди пленных не было людей из списка на обмен, который не состоялся из-за крушения российского военного самолета Ил-76 под Белгородом 24 января, сообщил "Голосу Америки" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Галерея: Возвращение украинских пленных

Обмен пленными стал первым, о котором официально сообщили после крушения самолета Ил-76 . РФ утверждает, что в самолете находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Все находившиеся в самолете погибли.

В крушении самолета власти РФ обвиняют ВСУ. В Украине подтвердили подготовку обмена, но не гибель пленных, заявив, что информация о произошедшем проверяется. В ГУР также заявляли, что украинскую сторону не проинформировали о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на международном расследовании катастрофы.

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