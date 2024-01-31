В российский прокат в конце января вышел фильм «Мастер и Маргарита». Это была одна из самых долгожданных премьер в новой реальности — после полномасштабного вторжения в Украину. Но сразу после премьеры российские пропагандисты начали травлю режиссера картины Михаила Локшина, обнаружив, что Минкульт выделил деньги на фильм режиссеру, который выступил против войны. Некоторых комментаторов особенно возмущает то, что экранизация романа Булгакова вдруг вышла «антисоветской». Теперь против Локшина требуют возбудить уголовное дело. Би-би-си рассказывает о фильме и о скандале вокруг него.
"Мастер и Маргарита". Как развивался скандал вокруг фильма, который задумывался в одной реальности, а вышел совсем в другой
Проект, который должен был стать международным
Для Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» стал вторым полнометражным фильмом в качестве режиссера, до этого он снял картину «Серебряные коньки». Права на нее купил Netflix и «Серебряные коньки» стали первым российским проектом, вышедшим на платформе под брендом Netflix Originals.
Над «Мастером и Маргаритой» Локшин начал работать в 2020 году. Сценарий он писал вместе с Романом Кантором, с которым они вместе работали над «Серебряными коньками» и который ранее работал над сериалом «Эпидемия» — права на него тоже выкупил Netflix.
Дистрибьютором «Мастера и Маргариты» изначально должна была стать компания Universal. В начале февраля 2022 года Universal Pictures Russia опубликовала трейлер фильма, который тогда еще назывался «Воланд». Изменить первоначальное название создатели проекта решили позже.
24 февраля 2022 года Россия начала войну против Украины. После этого Universal покинула Россию, как и многие другие западные компании. Премьера должна была состояться в начале 2023 года, но — в том числе из-за ухода дистрибьютора, — выход картины пришлось перенести на конец января 2024 года.
Михаил Локшин, который живет в Лос-Анджелесе, приезжал в Россию на съемки фильма и после их завершения в конце 2021 года уехал обратно в Америку. С тех пор он в Россию не возвращался и в постпродакшне картины участия не принимал. На премьере фильма его тоже не было. Фурор в московском кинотеатре «Октябрь» произвел появившийся на красной дорожке вместе с актерами фильма семилетний мейн-кун Кеша, который сыграл роль кота Бегемота.
Скандал в Z-каналах
Еще до выхода фильма в прокат о нем начали писать в негативном ключе так называемые Z-каналы в телеграме. Первые посты вышли в каналах с небольшой аудиторией, которые «отрабатывают» культурную повестку.
«Немного режет глаз читать, что очередная фильма „Мастер и Маргарита“ — наша. Не совсем, как бы», — писал один из таких каналов.
Недовольство авторов канала вызвал актерский состав фильма — Мастера и Маргариту в нем сыграли осудившие войну в Украине Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а на некоторые роли были приглашены иностранцы — Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль, а Понтия Пилата — датчанин Клас Банг. Особенно авторов возмутило, что роль Иешуа сыграл британский и израильский актер русского происхождения Аарон Водовоз.
«Это „наши“ в главных ролях (во всех главных ролях)», — констатируют авторы канала. Здесь же они обращают внимание, что режиссер Локшин — американец, и из 1,2 млрд рублей бюджета фильма (такую сумму называли создатели проекта) 500 млн выделил государственный Фонд кино.
Уже после премьеры с критикой на фильм обрушились крупные Z-каналы с миллионной аудиторией, а затем подключились и известные российские пропагандисты.
Режиссер Михаил Локшин выступил против войны в Украине и не скрывал своих взглядов. Z-каналы обнаружили его антивоенные посты и разобрали их на скриншоты.
«Режиссер ленты — ярый русофоб и заукраинец по имени Михаил Локшин, который не стесняется „сидеть на двух стульях“: снимать для ненавистных ему русских и отправлять деньги Киеву», — написал через два дня после премьеры фильма канал «Мир сегодня с „Юрий Подоляка“ (более 2,7 млн подписчиков), сопроводив пост скринштом из фейсбука, из которого следует, что Локшин поучаствовал в кампании по сбору средств для украинских режиссеров. На данный момент режиссер закрыл свои соцсети, и его старые посты не доступны для просмотра.
В телеграм-канале пропагандиста Тиграна Кеосаяна пожертвование украинским режиссерам превратилось в «донаты ВСУ»: «Если инфа о том, что Михаил Локшин, режиссер фильма „Мастер и Маргарита“, вышедшего в прокат и снятого на бюджетные деньги, донатил на ВСУ и выступает с антироссийских позиций правда — надо серьезно садиться и что-то решать со всей этой ситуацией — начиная с продюсеров и заканчивая правоохранительными органами».
«У меня к вам вопрос. Имеет ли право мразь, русофоб и тварь, желающая поражения своим солдатам и своей стране, транслировать свои мысли через свои произведения искусства?» — задавался вопросом канал «Пояснительная бригада выехала».
Локшина, впрочем, вряд ли можно упрекнуть в желании поражения «своим солдатам» — у него гражданство США, он родился в Америке, хоть и переехал ребенком в Россию с родителями — супруги Арнольд и Лорен Локшин, американские ученые-биологи в 1986 году попросили у СССР политическое убежище.
Претензии к Минкульту
Z-блогеры ополчились и на российский Минкульт, выделивший фильму деньги и выдавший прокатное удостоверение, а также на продюсеров картины.
«К Мише никаких претензий. Просто он не любит российский империализм, хотя с американским уживается. Это его выбор. А вот от российского кинематографического начальства просто иной раз тошнит», — писал телеграм-канал «Захар Прилепин».
«Занятно, что компания „Марс Медиа“, которая занималась продюсированием фильма, не обратила внимания или же проигнорировала, что дает заработать русофобу, который открыто поддерживает врага», — писал провластный канал Readovka.
На фоне скандала продюсерская компания «Марс Медиа», работавшая над производством фильма, сделала заявление, в котором подчеркивалось, что Локшин — гражданин США, и что после окончания съемок он, «закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США». «Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма», — заявили в компании.
По поводу фильма высказались и главные российские телепропагандисты.
«Сейчас все обсуждают одного режиссеришку, который снял частично на американские, частично на, почему-то, государственные деньги снял великое произведение русского классика, не хочу называть какое. При этом в такой остропамфлетной, антисоветской, антироссийской теме, — заявил пропагандист Владимир Соловьев в эфире «России 1», повторив тезис Тиграна Кеосаяна о том, что Локшин якобы донатил ВСУ. — И мы так к этому относимся: ну ладно. Серьезно? Серьезно — да ладно, да пустяки?».
«Нет, вообще не ладно, мы так к этому не относимся», — ответила ему Маргарита Симоньян.
Движение «Зов народа» в понедельник направило главе Следственного комитета и директору ФСБ обращения с требованием возбудить против Локшина уголовное дело, «внести в список террористов и экстремистов, а также отрезать все пути заработка в России».
На следующий день «серийный доносчик» Виталий Бородин, известный написанием доносов на знаменитостей, попросил Генпрокуратуру проверить Локшина на предмет дискредитации российской армии и финансирования ВСУ.
Сам Локшин сказал Би-би-си, что не хочет публично комментировать скандал вокруг фильма.
«Вся индустрия была готова интегрироваться»
Когда создатели «Мастера и Маргариты» начинали работу над проектом, Россия была заинтересована в международном сотрудничестве, вспоминает в разговоре с Би-би-си Иван Филиппов, российский кинопродюсер и автор телеграм-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен».
«Вся индустрия была готова интегрироваться, и для этого были возможности. Обсуждался и Netflix, и другие платформы, и совместный продакшн, появлялись российские сериалы, которые покупали иностранные партнеры и платформы», — рассказывает он (собеседник Би-би-си в проекте никак задействован не был).
«Мастер и Маргарита» начинался именно как международный проект, «который ориентирован на международный прокат, и с бюджетом, который ориентирован на международный прокат, на продажи международным онлайн-платформам, — продолжает Филиппов. — Это был такой флагманский проект, который стал, собственно, жертвой войны. Он оказался заперт в России».
«До войны выход на международный рынок был отдельной темой для людей из российской киноиндустрии. Вся эта история, что сейчас российские кино и сериалы начнут преодолевать границы более успешно, чем раньше, была очень важной. Но война ее похоронила», — объясняет Филиппов.
Возмущение Z-блогеров он связывает с тем, что у них самих за два года войны не случилось ни одного успеха на «культурном фронте»: «Не появилось книги, которая бы заменила Акунина, нет кино, которое бы собрало бюджет, нет сериала, который был бы заметен, нет музыки, кроме Шамана, а Шамана любят не все Z-блогеры».
«В этой ситуации вдруг появляется невероятно успешный фильм, который снял человек, которого они считают врагом. Это для них не просто обида, это чудовищное оскорбление. И у этого оскорбления есть множитель — продюсеры фильма получили государственные деньги. Это чудовищная зависть и дополнительное доказательство их собственной беспомощности — у них не получается, а те люди, которых они думали, что выгнали, оказались успешны», — рассуждает собеседник Би-би-си.
Скандал вокруг фильма он называет уникальным для российской киноиндустрии: «Никогда в истории российского проката ни один фильм не вызывал такой реакции пропаганды. Это как десять „Матильд“ — потому что у „Матильды“ были конкретные враги — царебожники и примкнувшие к ним, а борьба с „Мастером и Маргаритой“ объединила весь псевдопатриотический сектор».
Говорить о том, приведет ли скандал к уголовному делу против режиссера или снятию фильма с проката, рано, считает Филиппов. Пока ни одно из ведомств, куда пожаловались возмущенные представители общественности, на их обращения официально не отреагировало, но, как замечает продюсер, «мы живем в реальности, где ничего нельзя исключать».
Влияние же этого скандала на общество, по мнению Филиппова, равно нулю. «Скорее, окажет обратный эффект, чем больше они его ругают, тем больше людей его посмотрит», — считает он.
Российское общество и Z-блогеры существуют в двух разных плоскостях, уверен собеседник Би-би-си: «Есть Z-реальность — она очень громкая, она имеет сегодня гораздо больше власти и ее нельзя игнорировать. Но это параллельная обществу реальность — она не отражает его чувства, не влияет на его повседневную жизнь или решения».
Булгаков и советская власть
Некоторые Z-блогеры, как и Соловьев, возмутились тем, что фильм по Булгакову получился «антисоветстким».
«Зачем вы сейчас НА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ выпускаете фильм-грязную переделку великого Булгакова от открытого антироссийского режиссера „Мастер и Маргарита“, где в конце фильма взрывется и горит сталинская Москва? Сталинская Москва победившая в 41-45 все беды и фашистов. Сталинская Москва в которой жили работали любили друг друга наши бабушки дедушки?» — пишет канал «Cognitive Life от Ольги Усковой» (более 68 тысяч подписчиков).
Упреки в антисоветскости могут звучать странно в контексте содержания самого романа и личности автора — Михаил Булгаков был известен критическим восприятием советской действительности и отразил это в тексте. Советская власть препятствовала публикациям Булгакова, роман «Мастер и Маргарита» вышел через несколько десятилетий после его смерти.
Однако в 1940 году, когда Булгаков умер, его хоронили с подобающими советскому писателю почестями, отмечает в разговоре с Би-би-си Илья Кукулин, историк культуры и приглашенный исследователь американского Амхерст-Колледжа: «О его кончине были некрологи в „Известиях“ и „Литературной газете“, был репортаж о его похоронах в многотиражке МХАТа… Нельзя сказать, что роман „Мастер и Маргарита“ был запрещен. Он не был напечатан. Его нигде не издавали, поэтому его невозможно было запретить. О его существовании до 1966 года никто не знал».
Булгаков восхищался «белой» Россией и был противником любой репрессивной власти, которая давит на художника. «Булгаков пытался формально соответствовать политическим требованиям, — например, написал пьесу „Батум“, в которой прославлял молодого Сталина как бунтаря», — напоминает он.
Изображенную в романе травлю Мастера и скандал вокруг фильма невозможно сравнивать, считает Кукулин: «Мастер, главный герой романа Булгакова, был подвергнут травле за то, что попытался опубликовать историю, трансформирующую сюжет Евангелия, а Библия — не только Евангелие, но вся Библия — в Советском Союзе считалась опасной и вредной книгой».
«Но булгаковское повествование об Иешуа Га-Ноцри настаивает на том, что государственная власть не может быть оправдана перед лицом слабого человека, который ей противостоит — а это в советском контексте мысль опасная. В фильме Локшина эта мысль проговорена еще более прямолинейно и напористо, чем в романе Булгакова», — продолжает Кукулин.
В современной России экранизация классики — или того, что ей считается, — всячески поощряется, но вопрос того, как интерпретировать произведения, вошедшие в национальный канон, всегда стоит остро, говорит историк культуры: «„Мастер и Маргарита“ — роман, который, в общем, так или иначе признан в современной России частью национального канона».
Поэтому экранизация Булгакова как таковая, с точки зрения властей, вполне легитимна, это не «протаскивание» опасного сюжета, считает собеседник Би-би-си: «Но интерпретация канонического произведения всегда воспринимается — или может быть воспринята — как высказывание о том, ради чего живет и действует „большое“ сообщество — в рамках государства или этнической группы, или какой-то другой большой общности».
«А фильм Локшина акцентирует не совсем те мотивы Булгакова, которые считаются „правильными“ властями современной России и провоенными блогерами. Локшин не стал затушевывать антитоталитарных мотивов „Мастера и Маргариты“. Вкупе с антивоенными высказываниями режиссера и аналогичными высказываниями исполнителей главных ролей, по-видимому, эти вполне заметные мотивы и вызвали гнев так называемых „военкоров“, Z-блогеров и других агрессивных деятелей», — резюмирует Кукулин.