«До войны выход на международный рынок был отдельной темой для людей из российской киноиндустрии. Вся эта история, что сейчас российские кино и сериалы начнут преодолевать границы более успешно, чем раньше, была очень важной. Но война ее похоронила», — объясняет Филиппов.

Возмущение Z-блогеров он связывает с тем, что у них самих за два года войны не случилось ни одного успеха на «культурном фронте»: «Не появилось книги, которая бы заменила Акунина, нет кино, которое бы собрало бюджет, нет сериала, который был бы заметен, нет музыки, кроме Шамана, а Шамана любят не все Z-блогеры».

«В этой ситуации вдруг появляется невероятно успешный фильм, который снял человек, которого они считают врагом. Это для них не просто обида, это чудовищное оскорбление. И у этого оскорбления есть множитель — продюсеры фильма получили государственные деньги. Это чудовищная зависть и дополнительное доказательство их собственной беспомощности — у них не получается, а те люди, которых они думали, что выгнали, оказались успешны», — рассуждает собеседник Би-би-си.