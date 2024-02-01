Видео ⟩ За занавесом: триумф пропагандистов на грудах мертвых тел

Прошедшая неделя оказалась для кремлевских пропагандистов по-настоящему триумфальной - у них была возможность со всех трибун трубить о том, что украинцы сбили российский транспортный самолет Ил-76, в котором якобы находились 65 украинских военнопленных.
Если обобщить месседжи России, Украины и Запада, на данный момент складывается впечатление, что россияне реализовали довольно дьявольский план - они намеренно не сообщили украинской стороне о том, что в самолете находились украинские военнопленные, чтобы украинские вооруженные силы поверили, что в самолете перевозились только зенитные ракеты.
Москва четко знала, что такой самолет станет мишенью для Украины и после того, как он будет сбит, россияне смогут с большой помпой заявить, что киевский режим совершил террористический акт, убив своих.
Наряду с широко освещаемой эпопеей с самолетом, россияне отметили 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда, что позволило президенту России Владимиру Путину и его идеологам еще раз провести параллели и поискать аналогии с сегодняшним днем. А именно Кремль заявил, что сегодня, как и 80 лет назад, Россия борется с возрождающимся на Западе неонацизмом и российский солдат является единственной гарантией того, что миру не придется вновь испытать ужасы фашизма.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Небольшую дозу комизма придало происходящему в России упомянутое в новостях послание патриарха Кирилла о том, что День святого Валентина в России следует запретить, поскольку он пропагандирует в стране чужие ценности. Правда, веселье тут же заглушила новость, о которой умолчало кремлевское телевидение - МВД России объявило в розыск очень популярного писателя Бориса Акунина, с 2014 года живущего за границей, которому предъявлены обвинения в терроризме и экстремизме.