Виновата Великобритания

Пропагандисты Ольга Скабеева, Евгений Попов и Владимир Соловьев в своих передачах ужасались бесчеловечности украинцев, сбивших самолет со своими военнопленными. Вопреки утверждениям Украины пропагандисты заявили, что украинцы не могли не знать, что сбитый самолет выполнял гуманитарную миссию, но, несмотря на это, совершили очередной теракт на территории России.

Разумеется, россияне не предоставили никаких доказательств того, что украинской стороне было известно о перевозке военнопленных конкретным самолетом. Вместо этого пропагандисты с гордостью заявили: мы сохранили жизни украинских солдат, мы хотели вернуть их домой, но украинцы сами уничтожили своих.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Правда, заседание Совета Безопасности ООН, созванное по предложению министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызвало разочарование в Кремле, поскольку высокопоставленные чиновники западных стран заявили, что всю ответственность за "инцидент" несет Россия как государство-агрессор. Пропагандисты тут же обвинили Запад в поддержке терроризма и заявили, что Германия, США и Великобритания могут нести совместную ответственность за совершение террористических актов в России, если выяснится, что удары наносились с использованием западного оружия. Правда, за этими заявлениями на этот раз не последовало никаких обычных угроз нанести удар по Берлину или Лондону.