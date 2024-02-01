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Видео ⟩ За занавесом: триумф пропагандистов на грудах мертвых тел

Кадр из российской пропагандистской передачи Фото: Ekrānuzņēmums no video
LETA
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Прошедшая неделя оказалась для кремлевских пропагандистов по-настоящему триумфальной - у них была возможность со всех трибун трубить о том, что украинцы сбили российский транспортный самолет Ил-76, в котором якобы находились 65 украинских военнопленных.

Если обобщить месседжи России, Украины и Запада, на данный момент складывается впечатление, что россияне реализовали довольно дьявольский план - они намеренно не сообщили украинской стороне о том, что в самолете находились украинские военнопленные, чтобы украинские вооруженные силы поверили, что в самолете перевозились только зенитные ракеты.

Москва четко знала, что такой самолет станет мишенью для Украины и после того, как он будет сбит, россияне смогут с большой помпой заявить, что киевский режим совершил террористический акт, убив своих.

Наряду с широко освещаемой эпопеей с самолетом, россияне отметили 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда, что позволило президенту России Владимиру Путину и его идеологам еще раз провести параллели и поискать аналогии с сегодняшним днем. А именно Кремль заявил, что сегодня, как и 80 лет назад, Россия борется с возрождающимся на Западе неонацизмом и российский солдат является единственной гарантией того, что миру не придется вновь испытать ужасы фашизма.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Небольшую дозу комизма придало происходящему в России упомянутое в новостях послание патриарха Кирилла о том, что День святого Валентина в России следует запретить, поскольку он пропагандирует в стране чужие ценности. Правда, веселье тут же заглушила новость, о которой умолчало кремлевское телевидение - МВД России объявило в розыск очень популярного писателя Бориса Акунина, с 2014 года живущего за границей, которому предъявлены обвинения в терроризме и экстремизме.

Виновата Великобритания

Пропагандисты Ольга Скабеева, Евгений Попов и Владимир Соловьев в своих передачах ужасались бесчеловечности украинцев, сбивших самолет со своими военнопленными. Вопреки утверждениям Украины пропагандисты заявили, что украинцы не могли не знать, что сбитый самолет выполнял гуманитарную миссию, но, несмотря на это, совершили очередной теракт на территории России.

Разумеется, россияне не предоставили никаких доказательств того, что украинской стороне было известно о перевозке военнопленных конкретным самолетом. Вместо этого пропагандисты с гордостью заявили: мы сохранили жизни украинских солдат, мы хотели вернуть их домой, но украинцы сами уничтожили своих.

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Правда, заседание Совета Безопасности ООН, созванное по предложению министра иностранных дел Сергея Лаврова, вызвало разочарование в Кремле, поскольку высокопоставленные чиновники западных стран заявили, что всю ответственность за "инцидент" несет Россия как государство-агрессор. Пропагандисты тут же обвинили Запад в поддержке терроризма и заявили, что Германия, США и Великобритания могут нести совместную ответственность за совершение террористических актов в России, если выяснится, что удары наносились с использованием западного оружия. Правда, за этими заявлениями на этот раз не последовало никаких обычных угроз нанести удар по Берлину или Лондону.

В программе "60 минут" прозвучали утверждения, что этой "провокацией" поставлен крест на любых мирных переговорах и понятно, что приказ сбить самолет украинцам отдали их "международные кураторы" и конкретно Великобритания, которая всегда была заинтересована в уничтожении России ради доминирования на Черном море. Британцы также рассчитали, что со сбитием самолета другие европейские страны в будущем откажутся поставлять ракеты Украине, что, как говорят, очень выгодно британцам, поскольку тогда они скажут, чтобы предназначенные Украине ракеты поставлялись им, а Украина получит британские ракеты. Такая вот теория заговора, в которую, надо полагать, полностью верит российское общество.

Эмоциональный терроризм

При этом стоит подчеркнуть, что страны НАТО рассматривают военную инфраструктуру, расположенную на территории России, включая боевые самолеты, как законную цель Украины. Это подтвердил агентству LETA и командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.

В своих передачах пропагандисты также показали паспорта украинских военнопленных, найденные на месте происшествия, и увеличенные фотографии этих людей, чтобы "украинцы имели полное представление о злодеяниях, совершенных киевским режимом". Ряд западных аналитиков подчеркивает, что поведение Москвы по отношению к родственникам военнопленных можно расценивать как эмоциональный терроризм.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил в своем обращении к народу, что "россияне играют жизнями украинских пленных, чувствами их близких и эмоциями нашего общества".

Сотрудник украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что российский самолет перевозил зенитно-ракетные комплексы С-300 и использовал пленных в качестве живого щита.

Главное управление разведки Украины (ГУР) опубликовало комментарий по поводу падения российского военно-транспортного самолета Ил-76. В ГУР Украины подтвердили, что 24 января намечался обмен пленными, но он не состоялся.

"По утверждению российской стороны, это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных. Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности", - говорится в заявлении ГУР.

В нем также подчеркивается, что, согласно договоренностям, безопасность украинских пленных должна была обеспечивать российская сторона.

"В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", - считают в ГУР.

С другой стороны, базирующийся в США аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) в своем анализе написал, что российские пропагандисты "используют катастрофу Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать волю Запада к продолжению военной поддержки Украины".

"Денацифицировать" весь мир

27 января Путин открыл в Санкт-Петербурге мемориал Великой Отечественной войны, посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда. В своем выступлении он провел параллели между войной России в Украине и ее борьбой с нацистами 80 лет назад, заявив, что "киевский режим прославляет соратников Гитлера - эсэсовцев".

Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи

Международная вещательная компания "Голос Америки", поддерживаемая Информационным агентством США, сообщает, что Москва неоднократно пыталась оправдать свою войну против Украины попыткой "денацифицировать" своего южного соседа, хотя в Украине есть демократически избранный президент-еврей, который потерял родственников в годы Холокоста. В ходе своего выступления Путин также раскритиковал Европу за "русофобию" и осудил страны Балтии за нарушения прав человека, заявив, что они относятся к русским как к "недочеловекам", что является прямой отсылкой к лексике, используемой нацистами. Одиозная пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия снова живет настроениями Великой Отечественной войны, гимном которой была песня "Священная война".

Что касается разжигания таких настроений в обществе, особенно среди его старшей части, то аналитики ISW пишут, что "президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко и официальные лица Кремля утверждают, что Россия находится в экзистенциальном геополитическом конфликте с предполагаемым современным нацистским движением, которое простирается за пределами Украины". (...) Путин также заявил, что некоторые страны переняли нацистскую идеологию и методы, пропагандируя "русофобию как государственную политику". Путин указал, что Россия "сделает все, чтобы подавить и окончательно уничтожить нацизм" и реализует "стремления миллионов людей... всей планеты к истинной свободе, справедливости, миру и безопасности".

С другой стороны, председатель Госдумы России Вячеслав Володин четко заявил, что фашистская идеология стала чуть ли не нормой для лидеров стран НАТО, особенно обвинив в спонсорстве геноцида в Украине президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

В этой связи пропагандист Владимир Соловьев заявил, что русскому народу исторически суждено быть миссионерами и защитниками общечеловеческих ценностей, поэтому Запад, в основе которого лежит стремление править миром, хочет уничтожить Россию. В этом контексте хотелось бы упомянуть высказывание писателя Бориса Акунина о том, что идеалисты - это те, кто убивает больше всего людей во имя своих идеалов. Исторический "миссионерский" путь России, как показала война в Украине, усеян бесчисленными трупами.

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SIF MAF 2023 Фото: LETA

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