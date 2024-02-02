Кира - 14-летняя девочка из Мариуполя, для которой начатая Россией война в Украине принесла много горя. Она потеряла самого любимого человека на свете - отца. Сейчас девочка сирота, ведь мать Киры умерла всего через несколько недель после ее рождения, отец воспитывал ребенка один - с большой заботой и любовью. Война прервала детство Киры и разрушила ее родной город Мариуполь.
Эксклюзив ⟩ Мобильный телефон - все, что осталось от отца. Похищенная оккупантами Кира, детство которой прервала война
По неофициальным данным, она - одна из 200-300 тысяч детей, похищенных российскими оккупантами (официальная цифра - 20 тысяч), которой чудом удалось вернуться к своим близким. И одна из шести, кто согласился рассказать о пережитом в рамках международной конференции Russia’s War On Children ("Война России с детьми") в Риге, чтобы мир не забывал о том, что происходит в Украине.
Это не первое ее интервью, их было много, бесчисленное множество. Она привыкла к камерам, микрофонам и глупым вопросам журналистов. Привычным жестом она аккуратно расставляет предоставленный оператором микрофон, спокойно оглядывается по сторонам и вежливо отвечает на мои вопросы перед интервью, когда я пытаюсь поймать ее "волну". Вчера вместе с другими 18 детьми из Украины она посетила шоколадную фабрику, ела шоколад, была в гостях у президента, у нас крутой президент. Кира отвечает очень прямо и по делу, но мысли ее где-то далеко, мне сложно пробиться сквозь "стену", которая ее окружает. Она нервно вертит кольцо на пальцах и время от времени делает глубокий вдох, словно ей не хватает воздуха.