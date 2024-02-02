Эксклюзив ⟩ Мобильный телефон - все, что осталось от отца. Похищенная оккупантами Кира, детство которой прервала война

По неофициальным данным, она - одна из 200-300 тысяч детей, похищенных российскими оккупантами (официальная цифра - 20 тысяч), которой чудом удалось вернуться к своим близким. И одна из шести, кто согласился рассказать о пережитом в рамках международной конференции Russia’s War On Children ("Война России с детьми") в Риге, чтобы мир не забывал о том, что происходит в Украине.

Это не первое ее интервью, их было много, бесчисленное множество. Она привыкла к камерам, микрофонам и глупым вопросам журналистов. Привычным жестом она аккуратно расставляет предоставленный оператором микрофон, спокойно оглядывается по сторонам и вежливо отвечает на мои вопросы перед интервью, когда я пытаюсь поймать ее "волну". Вчера вместе с другими 18 детьми из Украины она посетила шоколадную фабрику, ела шоколад, была в гостях у президента, у нас крутой президент. Кира отвечает очень прямо и по делу, но мысли ее где-то далеко, мне сложно пробиться сквозь "стену", которая ее окружает. Она нервно вертит кольцо на пальцах и время от времени делает глубокий вдох, словно ей не хватает воздуха.

Внешне она ничем не отличается от подростков, которых мы видим каждый день на улицах Риги, в ней есть подростковая легкость, даже какая-то непринужденность. И только в моменты, когда я подбираюсь опасно близко к ее болезненным темам, кто-то гасит свет в глазах Киры. Организаторы конференции неоднократно призывают журналистов не задавать детям болезненные вопросы, которые заставят их заново вспоминать то, что они уже пережили. Я чувствую себя виноватой, что мне приходится с ней об этом говорить, и весь разговор как будто идешь по тонкому льду, который опасно хрустит под ногами.