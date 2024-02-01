Тянет на сладкое, соленое и жирное? Причиной может быть гормональный дисбаланс

Регулярно хочется чипсов, фаст-фуда или другой соленой и жирной пищи? Не можешь устоять перед конфетами, шоколадом и сладостями? Возможно, тебя постоянно мучает голод, и не проходит и часа после еды, как рука снова тянется за чем-нибудь съестным? Не всегда виной тому каприз или недостаток самодисциплины – причина голода часто кроется в гормональных нарушениях. Какова роль гормонов в организме и о чем может свидетельствовать повышенная тяга к тем или иным вкусам, рассказывает фармацевт.
Гормоны – это биологически активные вещества, которые постоянно вырабатываются железами внутренней секреции и клетками тканей нашего организма, выделяя их в кровь, лимфу и спинномозговую жидкость. Гормоны участвуют во всех процессах организма, и от них зависит не только психологическое и физическое благополучие человека, но и обмен веществ, функционирование репродуктивной системы и ряд других важных процессов. Если под воздействием какого-либо фактора организм вырабатывает слишком много или, наоборот, слишком мало гормонов, возникают нарушения гормональной системы и процессы в организме перестают протекать надлежащим образом. При гормональных нарушениях можно наблюдать самые разнообразные симптомы – депрессию, утомляемость, нарушения сна, головные боли, снижение либидо, увеличение веса и другие.
Аналогично, под влиянием гормонального дисбаланса возможно и возникновение серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания щитовидной железы и синдром поликистозных яичников. На функционирование гормональной системы влияют различные заболевания организма, такие как заболевания надпочечников, кисты, аутоиммунные заболевания, а также длительный стресс, прием некоторых лекарств, пищевые привычки и другие повседневные факторы.
"Наряду со многими другими процессами в организме, гормоны также участвуют в регуляции аппетита и процессов пищеварения. За эту функцию отвечают гормоны, вырабатываемые поджелудочной железой, щитовидной железой, надпочечниками и половыми органами. Гормоны сообщают мозгу и о том, что пора поесть, и о том, что съедено достаточно, чтобы организм мог полноценно функционировать. На баланс этих гормонов влияют стресс, различные диеты, масса тела, ежедневный прием пищи, искусственные усилители вкуса, такие как моноглутамат, и другие факторы. При нарушении баланса этих гормонов можно наблюдать выраженную тягу к определенным вкусам и колебаниям веса, может нарушаться чувство сытости, сложно избавиться от лишних килограммов. Повышенное желание определенных вкусов или продуктов может свидетельствовать об изменениях в балансе определенных гормонов", — говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.
№ 1. Когда хочется чего-нибудь сладкого – кортизол и эстроген
Повышенная тяга к различным сладостям – шоколаду, конфетам, десертам и другим лакомствам, содержащим значительное количество сахара – может свидетельствовать о том, что в организме повысился уровень кортизола, или так называемого гормона стресса. Этот гормон высвобождается в надпочечниках в условиях длительного стресса, и его уровень повышается в качестве защитной реакции на стресс. Чрезмерное выделение кортизола приводит к усилению аппетита и тяге к сладкому, особенно к простым углеводам, которые быстро усваиваются организмом и обеспечивают кратковременный заряд энергии.
Точно так же повышенный уровень женского гормона эстрогена способствует тяге к сладкому. На уровень этого гормона в организме женщины влияют менструальный цикл, беременность и климакс, он может повышаться у людей с избыточным весом и курильщиков, на повышение эстрогена влияет также чрезмерное употребление алкоголя, хронический стресс, некоторые заболевания и другие факторы.
№ 2 Если тянет на жирную пищу – грелин и нейропептид Y
В тот момент, когда приходит время приема пищи, в организме вырабатывается гормон голода – грелин. Он посылает в мозг сигнал, который заставляет нас чувствовать голод, тем самым сообщая организму, что ему нужна еда. При нормальном балансе гормона уровень грелина повышается перед едой и снижается вскоре после нее, но при избытке грелина человек чувствует постоянный голод и желание есть увеличивается на 30 % и более. Организм жаждет быстрее уменьшить чувство голода, и мозгу подается сигнал, что быстрее всего это можно сделать, съев что-нибудь жирное.
Повышенную тягу к жиру и жирной пище можно наблюдать и в том случае, если в организме повышен уровень нейропептида Y – гормона, который выделяется в клетках мозга и нервной системы в тот момент, когда организм чувствует голод. Этот гормон отвечает за накопление жира в клетках, поэтому при дефиците поступления жиров нейропептид Y сигнализирует о том, что пора восстанавливать жировые запасы. Нарушение баланса этого гормона также может привести к повышению аппетита, увеличивается риск ожирения и нарушений обмена веществ.
№3 Когда хочется соленого – мелатонин
Блюда, содержащие много соли, также в основном жирные, но когда вы чувствуете повышенное желание чего-то соленого, виной, вероятно, является дисбаланс гормона сна мелатонина — исследования показывают, что низкий уровень мелатонина повышает аппетит. и может вызвать тягу непосредственно к соленым вкусам. Тяга к соленой пище также может появиться тогда, когда ты испытываешь нарушения сна и не высыпаешься. Недостаток сна влияет на выработку нескольких гормонов, в том числе уровня кортизола и грелина, лептина, отвечающего за чувство сытости, и гормона счастья серотонина.
Следует отметить, что сильная тяга к соленому вкусу может наблюдаться и при повышенном потоотделении под воздействием гормонов. Таким образом организм сигнализирует о том, что необходимо восстановить солевой баланс.
№4 Если постоянно испытываешь чувство голода – кортизол, грелин, лептин
Повышенный аппетит может быть вызван дисбалансом нескольких гормонов, включая, например, повышенный уровень кортизола или грелина. Также постоянный голод вызван резистентностью к лептину – в мозг не поступает сигнал о насыщении, в результате чего человек переедает и часто чувствует голод. Колебания глюкагоноподобного пептида 1 имеют аналогичный эффект. Этот гормон вырабатывается при поступлении питательных веществ в кишечник, и его роль заключается в стабилизации уровня сахара в организме и обеспечении насыщения. Если гормон находится в дисбалансе, у человека повышается аппетит и повышается риск ожирения.
"Заботясь о балансе гормональной системы, следует соблюдать основные принципы здорового образа жизни – правильно и сбалансировано питаться, планировать достаточное количество времени для сна и физических нагрузок, ограничивать вредные привычки и стараться поддерживать оптимальную массу тела. Следует избегать резких диет и максимально ограничивать ежедневные стрессоры. Каждый из нас время от времени испытывает тягу к определенным продуктам, но, если такой признак наблюдается регулярно, особенно вместе с другими неприятными симптомами, например, повышенной утомляемостью, обязательно следует обратиться к врачу для проведения необходимых проверок здоровья", – напоминает фармацевт Apotheka.
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