Тянет на сладкое, соленое и жирное? Причиной может быть гормональный дисбаланс

Повышенную тягу к жиру и жирной пище можно наблюдать и в том случае, если в организме повышен уровень нейропептида Y – гормона, который выделяется в клетках мозга и нервной системы в тот момент, когда организм чувствует голод. Этот гормон отвечает за накопление жира в клетках, поэтому при дефиците поступления жиров нейропептид Y сигнализирует о том, что пора восстанавливать жировые запасы. Нарушение баланса этого гормона также может привести к повышению аппетита, увеличивается риск ожирения и нарушений обмена веществ.

№3 Когда хочется соленого – мелатонин

Блюда, содержащие много соли, также в основном жирные, но когда вы чувствуете повышенное желание чего-то соленого, виной, вероятно, является дисбаланс гормона сна мелатонина — исследования показывают, что низкий уровень мелатонина повышает аппетит. и может вызвать тягу непосредственно к соленым вкусам. Тяга к соленой пище также может появиться тогда, когда ты испытываешь нарушения сна и не высыпаешься. Недостаток сна влияет на выработку нескольких гормонов, в том числе уровня кортизола и грелина, лептина, отвечающего за чувство сытости, и гормона счастья серотонина.

Следует отметить, что сильная тяга к соленому вкусу может наблюдаться и при повышенном потоотделении под воздействием гормонов. Таким образом организм сигнализирует о том, что необходимо восстановить солевой баланс.

№4 Если постоянно испытываешь чувство голода – кортизол, грелин, лептин

Повышенный аппетит может быть вызван дисбалансом нескольких гормонов, включая, например, повышенный уровень кортизола или грелина. Также постоянный голод вызван резистентностью к лептину – в мозг не поступает сигнал о насыщении, в результате чего человек переедает и часто чувствует голод. Колебания глюкагоноподобного пептида 1 имеют аналогичный эффект. Этот гормон вырабатывается при поступлении питательных веществ в кишечник, и его роль заключается в стабилизации уровня сахара в организме и обеспечении насыщения. Если гормон находится в дисбалансе, у человека повышается аппетит и повышается риск ожирения.

"Заботясь о балансе гормональной системы, следует соблюдать основные принципы здорового образа жизни – правильно и сбалансировано питаться, планировать достаточное количество времени для сна и физических нагрузок, ограничивать вредные привычки и стараться поддерживать оптимальную массу тела. Следует избегать резких диет и максимально ограничивать ежедневные стрессоры. Каждый из нас время от времени испытывает тягу к определенным продуктам, но, если такой признак наблюдается регулярно, особенно вместе с другими неприятными симптомами, например, повышенной утомляемостью, обязательно следует обратиться к врачу для проведения необходимых проверок здоровья", – напоминает фармацевт Apotheka.

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