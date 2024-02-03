Машинисты новых электропоездов учатся действовать в нештатных и аварийных ситуациях

Сейчас 74 работника Pasažieru vilciens прошли несколько сертифицированных тренингов Škoda Vagonka, получив в общей сложности 252 сертификата.

Также 80 машинистов прошли полное обучение для управления новыми поездами в в стандартных условиях. План обучения был разработан в Škoda Vagonka.

После выявления большого количества дефектов Škoda Vagonka пообещала обеспечить наличие своего специалиста в каждом электропоезд, однако из-за нехватки специалистов это не выполнено.

Поэтому компания Pasažieru vilciens проводит дополнительное обучение сотрудников. В этом обучении упор делается на аварийные и нестандартные ситуации, такие как обнаружение неисправностей, действия при проблемах с зарядкой аккумуляторной батареи и аварийная буксировка электропоезда.

Предприятие собирает информацию о наиболее распространенных дефектах новых электропоездов. Анализ информации показал, что помимо дефектов, которые могут устранить только инженеры Škoda Vagonka, есть и такие, которые могут устранить машинисты поездов.

Поэтому, чтобы повысить стабильность расписания поездов, совместно с Škoda Vagonka было организовано дополнительное обучение.