Машинисты новых электропоездов учатся действовать в нештатных и аварийных ситуациях

Начиная с 1 февраля машинисты новых электропоездов, под руководством специалистов Škoda Vagonka, начали учиться действовать в нештатных и аварийных ситуациях в новых электропоездах. Об этом сообщает компания Pasažieru vilciens на своем сайте.
Сейчас 74 работника Pasažieru vilciens прошли несколько сертифицированных тренингов Škoda Vagonka, получив в общей сложности 252 сертификата.
Также 80 машинистов прошли полное обучение для управления новыми поездами в в стандартных условиях. План обучения был разработан в Škoda Vagonka.
После выявления большого количества дефектов Škoda Vagonka пообещала обеспечить наличие своего специалиста в каждом электропоезд, однако из-за нехватки специалистов это не выполнено.
Поэтому компания Pasažieru vilciens проводит дополнительное обучение сотрудников. В этом обучении упор делается на аварийные и нестандартные ситуации, такие как обнаружение неисправностей, действия при проблемах с зарядкой аккумуляторной батареи и аварийная буксировка электропоезда.
Предприятие собирает информацию о наиболее распространенных дефектах новых электропоездов. Анализ информации показал, что помимо дефектов, которые могут устранить только инженеры Škoda Vagonka, есть и такие, которые могут устранить машинисты поездов.
Поэтому, чтобы повысить стабильность расписания поездов, совместно с Škoda Vagonka было организовано дополнительное обучение.
В Pasažieru vilciens отмечают, что не могут требовать от машинистов инженерных знаний, но хотят совместить силы для того, чтобы быстрее решать проблемы на благо пассажиров.
Подготовка сотрудников к управлению новыми электропоездами началась уже в июне 2022 года в рамках интенсивного теоретического и практического обучения на заводе Škoda Vagonka.
Представители Pasažieru vilciens пояснили, что план по снижению рисков предусматривает, что новые поезда должны как можно меньше ходить по однопутным железнодорожным линиям, а также должен быть предусмотрен резерв поездов на случай необходимости перевозки пассажиров.
Планируется, что новые электропоезда, которые сейчас не ходят и находятся в ремонте, затем вернутся на линии.
В компании также сообщили, что план снижения рисков предусматривает сокращение количества рейсов на 2%. Сокращение рейсов выбрано там, интервал между поездами составляет 15-30 минут до и после отмененного рейса.
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