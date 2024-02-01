Дело об убийстве мужчины в Пардаугаве передано в прокуратуру

По этому делу проходят двое подозреваемых, в настоящее время находящихся под стражей.

15 февраля 2023 года в полицию поступила информация от Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) о трупе человека с телесными повреждениями, который был обнаружен на улице Акменю

По прибытии на место информация подтвердилась. По подозрению в совершении указанного уголовного правонарушения 22 февраля прошлого года сотрудники полиции задержали мужчину 1997 года рождения, а 14 марта - мужчину 2002 года рождения.

Суд применил к обоим лицам меру пресечения - содержание под стражей.

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