Дело об убийстве мужчины в Пардаугаве передано в прокуратуру

Государственная полиция передала в прокуратуру уголовное дело по факту убийства мужчины на улице Акменю в Риге.
По этому делу проходят двое подозреваемых, в настоящее время находящихся под стражей.
15 февраля 2023 года в полицию поступила информация от Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) о трупе человека с телесными повреждениями, который был обнаружен на улице Акменю
По прибытии на место информация подтвердилась. По подозрению в совершении указанного уголовного правонарушения 22 февраля прошлого года сотрудники полиции задержали мужчину 1997 года рождения, а 14 марта - мужчину 2002 года рождения.
Суд применил к обоим лицам меру пресечения - содержание под стражей.
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