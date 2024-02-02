Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в ночь на 1 февраля был уничтожен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России. Россия официально это не подтверждает, но о затоплении корабля пишут провоенные блогеры.
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в ночь на 1 февраля был уничтожен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России. Россия официально это не подтверждает, но о затоплении корабля пишут провоенные блогеры.
В пресс-релизе ГУР, опубликованном в телеграме, утверждается, что катер патрулировал Черное море в районе озера Донузлав у берегов аннексированного Крыма.
«В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, несовместимые с дальнейшим движением — „Ивановец" дал крен на корму и затонул», — сказано в заявлении.
Минобороны России не комментировало это заявление, Би-би-си не может его оперативно подтвердить.
Однако провоенные российские блогеры также публикуют видео предполагаемой атаки несколькими морскими дронами, появившееся на ресурсах ГУР.
«МРК „Ивановец" затонул во время отражения ночной атаки ВСУ на Севастополь. Корабль принял на себя три попадания морских дронов. Экипаж до последнего вел борьбу за сохранение судна на плаву», — пишет телеграм-канал «Военкор Котенок».
Провоенный блогер Борис Рожин также пишет, что Черноморский флот России во время ночной атаки дронов в районе Донузлава потерял МРК «Ивановец» — 1989 года постройки, водоизмещением 493 тонны, имевший на вооружении ракеты «Москит».
Накануне Минобороны России заявляло об атаке на Крым с использованием 20 ракет, а украинские источники утверждали, что были повреждены военные самолеты на аэродроме в Бельбеке.
Российский телеграм-канал «Рыбарь» связывает эти события: якобы после вечерней ракетной атаки девять безэкипажных катеров вышли из Одессы и устья реки Дунай в направлении Крыма.
По утверждению «Рыбаря», четыре морских дрона были уничтожены в районе озера Донузлав, а остальные достигли цели — катера «Ивановец». «Судя по видео, корабль после нескольких взрывов полностью затонул», — комментирует опубликованное в Украине видео телеграм-канал.
В чем военное значение атаки на «Ивановец»?
Военный обозреватель Би-би-си Павел Аксенов:
Если гибель ракетного катера «Ивановец» подтвердится, это будет значительным событием в войне России и Украины. Это второй боевой корабль с ракетным вооружением, уничтоженный в море.
«Ивановец», хотя и считается в российской классификации ракетным катером, по международным стандартам является корветом. «Ивановец» вооружен противокорабельными крылатыми ракетами.
У Украины не осталось кораблей, против которых можно было бы их применить, но в ходе войны обе стороны применяли противокорабельные ракеты по наземным целям.
Кроме того, на катере установлена система радиоэлектронной борьбы «Вымпел Р2» (в ее составе радиолокационные системы МП-405-1 и МП-405). Это довольно старая разработка, но ее продолжают ставить и на новые российские корабли.
Так что корабль, который, по сообщениям, находился у входа в озеро (залив) Донузлав, мог заниматься как раз радиоэлектронным противодействием обстрелам Крыма крылатыми ракетами или атакам безэкипажными катерами.
Успех этой атаки означает, что ВСУ совершенствуют тактику борьбы с Черноморским флотом, когда для ударов по неподвижным целям в доках и у причалов применяются крылатые ракеты, а морские цели на рейдах и в открытом море — безэкипажными катерами.
Эта тактика уже привела к тому, что многие корабли Черноморского флота сменили базу, перейдя из Севастополя в Новороссийск.
Успех этой тактики, особенно с учетом того, что ее применяет государство, не имеющее в составе ВМС крупных боевых кораблей, может изменить будущее военно-морских сил. Небольшие безэкипажные катера оказались тем самым опасным «москитным флотом», приемы эффективной борьбы с которым еще только предстоит разработать.