Накануне Минобороны России заявляло об атаке на Крым с использованием 20 ракет, а украинские источники утверждали, что были повреждены военные самолеты на аэродроме в Бельбеке.

Российский телеграм-канал «Рыбарь» связывает эти события: якобы после вечерней ракетной атаки девять безэкипажных катеров вышли из Одессы и устья реки Дунай в направлении Крыма.

По утверждению «Рыбаря», четыре морских дрона были уничтожены в районе озера Донузлав, а остальные достигли цели — катера «Ивановец». «Судя по видео, корабль после нескольких взрывов полностью затонул», — комментирует опубликованное в Украине видео телеграм-канал.

В чем военное значение атаки на «Ивановец»?

Военный обозреватель Би-би-си Павел Аксенов:

Если гибель ракетного катера «Ивановец» подтвердится, это будет значительным событием в войне России и Украины. Это второй боевой корабль с ракетным вооружением, уничтоженный в море.

«Ивановец», хотя и считается в российской классификации ракетным катером, по международным стандартам является корветом. «Ивановец» вооружен противокорабельными крылатыми ракетами.

У Украины не осталось кораблей, против которых можно было бы их применить, но в ходе войны обе стороны применяли противокорабельные ракеты по наземным целям.