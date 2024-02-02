"Самый большой страх властей сейчас заключается в том, что люди, живущие за границей, смогут выразить свое послание российской аудитории", - заявила живущая в Берлине российский политолог Екатерина Шульман, объявленная в России "иностранным агентом".

Власть "хочет заставить их замолчать", добавила она.

Живущий в Израиле российский комик Максим Галкин сказал, что ему в субботу запретили въезд на индонезийский остров Бали, где было запланировано выступление, несмотря на наличие у него рабочей визы.

"Несколько сотрудников погранслужбы назвали причину чуть ли не сразу и повторили неоднократно - письмо российского правительства с просьбой не впускать меня на Бали", - пояснил Галкин в Instagram.

Недавно и в Таиланде владельцы мест проведения мероприятий отменили выступления Галкина.

На этой неделе дипломатическую напряженность вызвало задержание в Таиланде российских и белорусских музыкантов рок-группы "Би-2". Музыканты высказались против вторжения России в Украину, а после их задержания в Таиланде в связи с якобы имевшими место нарушениями иммиграционных правил в СМИ прозвучали опасения, что музыкантов могут депортировать в Россию.

В итоге все музыканты "Би-2" после освобождения смогли отправиться в Израиль.

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