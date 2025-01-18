18 и 19 января в окрестностях Закюмуйжи в Ропажском крае, а также на прилегающей территории 19-го батальона боевого обеспечения 1-й Рижской бригады Земессардзе, пройдут учения земессаргов. Об этом сообщили в ополчении.
В Ропажском крае 18 и 19 января пройдут военные учения
Во время учений по дорогам и просекам этой территории будет перемещаться тяжелая техника. При этом организаторы заверяют, что не будут использоваться средства звуковой имитации или сигнальные боеприпасы.
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