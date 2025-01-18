Из озера в Валмиерском крае извлекли тела двух погибших

Погибшие были обнаружены в ходе подводных поисковых работ. Тела вынесли на берег и передали сотрудникам Государственной полиции.

Кроме того, в пятницу в 14:00 VUGD получила информацию от добровольных пожарных из Энгуре, что в одном из одноэтажных жилых домов в Энгуре (Тукумский край) пригорела оставленная без присмотра еда на плите, охватив 0,15 квадратного метра. В результате возгорания пострадал человек, которого передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

В 17:19 спасатели выехали в Лаздонскую волость Мадонского края, где в комнате одноэтажного жилого дома горели дрова на площади один квадратный метр. В этом пожаре пострадал человек, его также передали медикам. Пожарно-спасательные работы на месте происшествия завершились в 18:01.

За прошедшие сутки VUGD в общей сложности получила 40 вызовов: 15 на тушение пожаров, 16 на проведение спасательных работ, а еще два оказались ложными тревогами.

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