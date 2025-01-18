Правительство ФРГ воздерживается от комментариев, а эксперты считают, что Москва и Тегеран сближаются перед возвращением в Белый дом Трампа, от которого они ожидают усиления давления как на Россию, так и на Иран.
Их сблизит Трамп? Что говорят в ФРГ о партнерстве РФ и Ирана
Официальный Берлин еще не сформулировал своего отношения к подписанному в Москве 17 января Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Но, как заявила, отвечая на вопрос DW, пресс-секретарь МИД ФРГ Катрин Дешауэр (Kathrin Deschauer), "немецкое правительство очень критически оценивает и осуждает роль Ирана в регионе, как и тот факт, что Россия обращается к помощникам террористов, в частности, к Северной Корее, добиваясь всевозможной поддержки с их стороны ее агрессивной войны против Украины".
Немецкие аналитики ставят подписанный в Москве документ в один ряд с договорами, заключенными Россией с такими странами, как КНДР, Вьетнам и Монголия. Но только соглашение с Пхеньяном, указывают они, предполагает взаимопомощь в случае войны, что и находит свое подтверждение в участии северокорейских солдат на стороне России в боевых действиях против Украины и передачей снарядов из КНДР.
Что могут дать РФ и Иран друг другу в военной сфере?
В случае же с Ираном, считают в Германии, дело до отправки на войну РФ против Украины иранских солдат не дойдет, Тегеран будет и далее ограничиваться поставками дронов "Шахед" и, возможно, ракет малой дальности, применение которых на фронте в Украине пока не задокументировано.
А Россия не захочет брать на себя обязательство выступать на стороне Тегерана, учитывая вполне реальный риск войны между Ираном и Израилем, а то и между Ираном и США, считает эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ханна Нотте (Hanna Notte).
Эксперт по вопросам безопасности Штефан Майстер (Stefan Meister) из Германского общества внешней политики (DGAP) придерживается аналогичной точки зрения: "Ни та, ни другая страна не хотят быть вовлеченными в войну, и ресурсов для этого у них нет. Даже во время свержения Асада ни Россия, ни Иран не были в состоянии его спасти. У обеих стран сейчас другие проблемы и приоритеты".
Иран, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung в своем аналитическом обзоре, скорее всего, рассчитывает на пополнение изрядно поредевших после израильских авианалетов арсеналов полученных из России систем ПВО. "Впрочем, сомнительно, что Россия способна на это, - пишет газета. - Свои ракеты ей самой нужны для ведения войны. В списке пожеланий Ирана еще и много других вооружений, в том числе, боевые самолеты. Но и они нужны Москве больше, чем когда бы то ни было".
Москва и ядерная программа Тегерана
Некоторые эксперты выражают тревогу по поводу возможной помощи России Тегерану в создании атомной бомбы.
"В худшем случае Россия могла бы поддержать ядерную программу Ирана, - цитирует в этой связи информационный портал ZDF Ханну Нотте. - У властей США и Великобритании уже есть сведения о том, что Россия делится с Ираном некоторыми соответствующими технологиями".
"Россия могла бы ускорить создание иранской атомной бомбы, - полагает и Штефан Майстер. - Вопрос в том, хочет ли Иран на самом деле получить атомную бомбу". Майстер считает, что до сих пор Тегеран только угрожал такой перспективой, чтобы укрепить свои позиции на переговорах, но не заинтересован в полном разрыве отношений с Западом.
Что же касается России, то, заявил он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, "Москва, по сути дела, не заинтересована в передаче таких технологий, поскольку в таком случае может оказаться под сильным нажимом со стороны Китая и Индии". Кроме того, напоминает Майстер, в прошлом Россия всегда в теме ядерной программы выступала в роли партнера Запада и была крайне осторожной в том, что касается распространения таких технологий.
Правда, признает эксперт, "в условиях санкций, усиливающегося разобщения с Западом и, возможно, усиления в будущем давления со стороны Дональда Трампа как на Москву, так и на Тегеран, позиции и России и Ирана могут измениться, но пока этого не произошло".
В ожидании Трампа
Кстати, тот факт, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном подписан именно сейчас, накануне возвращения Трампа в Белый дом, Штефан Майстер считает неслучайным.
"Переговоры о договоре шли на протяжении четырех или даже пяти лет, его то и дело анонсировали, а потом снова откладывали. Очевидно, было трудно найти согласие по некоторым спорным моментам, - заявил Майстер. - Причина, почему он подписан сейчас, это, в первую очередь, Трамп. Обе страны являются целями политики США и хотят удостовериться в своих союзнических отношениях. Несмотря на противоречия, незадолго до инаугурации Трампа нажим был столь велик, что пришлось прийти к согласию".
С такой оценкой согласна и Ханна Нотте: "Если после прихода к власти новой администрации Трампа возрастет давление США на Иран, то, полагаю, Россия, как минимум, возьмет Иран под защиту, чтобы такой нажим сделать более терпимым".
Обмен опытом по обходу санкций
Для России, считает Штефан Майстер, важен также экономический и финансовый аспект. Москва, в частности, по его словам, крайне заинтересована в коридоре Север - Юг: "При этом речь идет не только о поставках из Ирана, но и о выходе России на рынки Индии и стран Ближнего Востока. России нужны альтернативные партнеры и торговые маршруты, и эти связи Москве надо расширять".
Кроме того, добавляет Майстер, речь идет об обмене опытом по обходу западных санкций. "Россия многому научилась в этом деле у Ирана, а также у Северной Кореи, - указал он. - Обе страны еще раньше использовали "теневой флот". Россия просто все это довела до совершенно других масштабов".
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