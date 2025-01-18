Их сблизит Трамп? Что говорят в ФРГ о партнерстве РФ и Ирана

Штефан Майстер Фото: Aureliusz M. Pedziwol/DW

"Россия могла бы ускорить создание иранской атомной бомбы, - полагает и Штефан Майстер. - Вопрос в том, хочет ли Иран на самом деле получить атомную бомбу". Майстер считает, что до сих пор Тегеран только угрожал такой перспективой, чтобы укрепить свои позиции на переговорах, но не заинтересован в полном разрыве отношений с Западом.

Что же касается России, то, заявил он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, "Москва, по сути дела, не заинтересована в передаче таких технологий, поскольку в таком случае может оказаться под сильным нажимом со стороны Китая и Индии". Кроме того, напоминает Майстер, в прошлом Россия всегда в теме ядерной программы выступала в роли партнера Запада и была крайне осторожной в том, что касается распространения таких технологий.

Правда, признает эксперт, "в условиях санкций, усиливающегося разобщения с Западом и, возможно, усиления в будущем давления со стороны Дональда Трампа как на Москву, так и на Тегеран, позиции и России и Ирана могут измениться, но пока этого не произошло".

В ожидании Трампа

Кстати, тот факт, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном подписан именно сейчас, накануне возвращения Трампа в Белый дом, Штефан Майстер считает неслучайным.

20 января состоится инаугурация Дональда Трампа Фото: Chandan Khanna/AFP/Getty Images