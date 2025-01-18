В Латвии 37% жителей живут в компактных квартирах

Второй по распространенности вариант жилья - площади свыше 80 квадратных метров: в таких условиях обитает более четверти (27%) жителей Латвии.

Жилье площадью от 41 до 60 квадратных метров в большинстве случаев представляет собой двух- или трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме. А второй по популярности формат - свыше 80 квадратных метров - чаще всего соответствует частным домам, в которых, по данным опроса, обычно проживает более четырех человек.

Большая часть, 85%, объектов площадью свыше 80 квадратных метров находится в сельской местности или в городах за пределами Риги. Между тем недвижимость в диапазоне 41-60 квадратных метров в основном встречается в Риге и других городах.

По сведениям Eurostat, латвийские дома и квартиры меньше среднеевропейских. В Европе на человека в среднем приходится 1,6 комнаты, а в Латвии - лишь 1,1 комнаты. Кроме того, в Латвии люди чаще живут в квартирах - 65% населения, в Эстонии этот показатель составляет 61%, тогда как в среднем по Европе в квартирах обитает 47% жителей.

Опрос Luminor Bank был проведен в Латвии в декабре 2024 года совместно с исследовательским центром SKDS. В нем участвовали 1005 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!