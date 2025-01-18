Россия создает видимость успехов, но украинский фронт держится. Что изменилось на войне с начала года

Район Большой Новоселки

Здесь для украинских подразделений сложилась угрожающая ситуация. Большая Новоселка, некогда служившая мощным опорным пунктом ВСУ, сейчас находится в полуокружении, и вопрос стоит не об удержании этого населенного пункта, а о безопасном отводе сил обороны.

"По сути, противник уже завершил охват Времьевки и Большой Новоселки с севера, востока, юга и юго-запада, и в ближайшее время стоит ждать некоего "решительного штурма" Большой Новоселки, Времьевки и Нескучного, которые еще удерживаются ВСУ", — пишет Константин Машовец.

Фото: BBC

А по данным портала DeepState, российские войска уже заняли северные окрестности Нескучного и непрерывно отправляют пехоту на штурм. "Если им удастся накопить на северных окраинах Нескучного определенную группировку и закрепиться, то в очередной раз может повториться ситуация с оставлением бойцов Сил обороны Украины в неблагоприятной ситуации", — отмечают украинские аналитики.

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Ситуация на других участках

Российские войска продвинулись в районе огнеупорного завода в центральной части Часова Яра. Они продолжают наступление в самом городе и к югу от него Яра в районе Предтечино, Ступочек и Александро-Шультино.

Кадры геолокации указывают на продвижение российской армии в северной и северо-западной частях Торецка. Бои идут в городе, а также к западу от него около Щербиновки.