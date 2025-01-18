Россия создает видимость успехов, но украинский фронт держится. Что изменилось на войне с начала года

По словам главного редактора сайта "Цензор.нет" Юрия Бутусова, украинские власти и командование объясняют продвижение противника исключительно его большим преимуществом в силах. Однако, по его мнению, главная причина не в этом.
"Просто до сих пор нет попытки остановить врага на каком-то рубеже, — считает эксперт. — Наши войска фактически непрерывно бросаются во встречное сражение, неполноценно применяются огневые средства, ограничено применение дронов, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствие инженерных работ, значительные потери нашей пехоты, у которой нет времени подготовиться и закрепиться. Требуется система и организация".
"На тактическом уровне командиры подразделений говорят о безответственности командования за постановку нереальных задач, отсутствие взаимодействия наших подразделений, отсутствие планирования и организации боя в обороне", — пишет Бутусов.
Новопавловское направление
После взятия Курахово основные усилия наступающих российских частей направлены на ликвидацию остатков Кураховского выступа — остающуюся под контролем ВСУ территорию к югу от города и водохранилища.
Здесь главную угрозу украинским частям представляют не столько фронтальные атаки на выступ, сколько российские удары западнее с целью отрезать последний путь к отступлению по трассе Дачное — Константинополь.
"Продолжающиеся упорные действия 110-й мотострелковой бригады противника в направлении Андреевки достаточно красноречиво это подтверждают", — пишет украинский военный обозреватель Константин Машовец.
Вместе с тем он отмечает снижение интенсивности российских атак на этом направлении и предполагает, что российское командование сейчас занято вопросом перегруппировки войск. Впрочем, он не исключает возможности новых попыток окружить украинские части в Кураховском выступе.