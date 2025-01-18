Инаугурация Трампа пройдет в помещении

"В стране дуют сильные арктические ветра, - написал Трамп на платформе Truth Social. - Поэтому я распорядился, чтобы инаугурационная речь, наряду с молитвами и другими выступлениями, прозвучала в Ротонде Капитолия Соединенных Штатов".

Это изменение означает, что Трамп не будет стоять на ступенях Капитолия, откуда обычно открывается вид на Национальную аллею, где по традиции собираются большие толпы, чтобы приветствовать нового президента.

В последний раз президентскую присягу в закрытом помещении приносил Рональд Рейган в 1985 году. Тогда, как и сейчас, церемонию перенесли в роскошную Капитолийскую Ротонду из-за опасно низкой температуры.

В понедельник в Вашингтоне прогнозируют серьезные морозы, и ветер лишь усилит холод.

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что в церемонии внутри Капитолия примут участие высокопоставленные чиновники и приглашенные гости. Прозвучат молитвы, он произнесет инаугурационную речь, а также будет исполнен гимн.

Поддерживающие Трампа зрители смогут наблюдать за ходом мероприятия в прямом эфире из вашингтонского спорткомплекса Capital One, отметил он, добавив, что сам после окончания церемонии туда направится.

Церемония в Ротонде, по словам Трампа, "будет очень красивым событием для всех и особенно для большой телеаудитории".

"В понедельник мы откроем арену Capital One, чтобы в прямом эфире показать это историческое событие и принять президентский парад. После присяги я присоединюсь к публике в Capital One", заявил Трамп.

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