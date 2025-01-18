По словам спасателей, в Шевченковском районе столицы частично разрушены административное здание, бизнес-центр и магазин, а также поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий возник пожар, который уже локализован.

В Запорожье при ракетном ударе были ранены восемь человек. Частично разрушено административное здание одного промышленного объекта, повреждены жилые дома и автомобили.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 18 января Россия атаковала Украину 39 беспилотниками и четырьмя баллистическими ракетами. Силы ПВО уничтожили 24 беспилотника и две ракеты "Искандер"/KN-23.

В Киевской области были сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а над Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областями сбито 24 ударных дрона типа Shahed и других видов.

При этом было обнаружено местоположение 14 имитационных дронов противника, отметила армия.

"К сожалению, в результате удара противника по Киеву погибли люди - сбитая баллистическая ракета упала в Шевченковском районе города. Частично уничтожено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод", – сообщили в Воздушных силах.

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